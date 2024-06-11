Kadirli'deki Kurban Pazarında Durgunluk - Son Dakika
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Kadirli'deki Kurban Pazarında Durgunluk

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurban pazarında bayrama sayılı günler kalmasına karşın durgunluk sürüyor. Kurban satıcısı Eyüp Kaplan, bu yıl satışların düşük olduğunu ve alım gücünün azaldığını belirtti. Satıcılar, maliyetlerin artması ve alıcıların gelmemesi nedeniyle hayvanlarını satamadıklarını ifade etti.

11.06.2024 11:52
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurban pazarında bayrama sayılı günler kalmasına karşın durgunluk sürüyor. Pazarda ne hayvan ne de insan olduğunu ifade eden kurbanlık satıcısı Eyüp Kaplan, "Sadece bir arkadaşımız var burada, o da buranın yerlisi daha bir tane hayvan bile satamadı. Şimdiye kadar satışlar durgun, gelen giden yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında satıcılar satışlardan memnun değil. Kurban satıcısı Eyüp Kaplan, daha önceki yıllarda satışların iyi olduğunu ancak bu yıl ne insan ne de hayvan olduğunu belirtti.

"İnsanda yok hayvan da yok"

Eyüp Kaplan şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıl oldu bu işi yapıyoruz. Üç gün önce buraya geldik. Yaklaşık 90 tane hayvan getirdik buraya. Şu üç gün içerisinde daha 24 tane hayvan satabildik. Zaten görüyorsunuz Kadirli hayvan pazarında insan da yok hayvan da yok. Sadece bir arkadaşımız var burada, o da buranın yerlisi daha bir tane hayvan bile satamadı. Şimdiye kadar satışlar durgun, gelen giden yok. Daha önceki seneler piyasa daha iyiydi. Hayvan daha çok iyi para ediyordu ve maliyeti de uygundu bize. Alabiliyordu vatandaş. Şu an maliyeti de fazla alım güçleri de yok.

"Bu gidişle pazar diye bir şey kalmayacak"

Emekli alamıyor mesela. Dün iki tane emekli vatandaş geldi biz uygun sattık, tanesini 13 bin liradan 14 bin liradan sattık, 17 bin lira değerindeki hayvanı gene alamadı gitti. Bu sene böyle daha durgunluk var. Yem fiyatları biz geçen sene 4 liradan aldık dün sorduk 10 lira dedi, saman... Biz buraya nakliye geçen sene 13 bin liraya getirdi bizi, bu sene 25 bin liraya getirdik, nakliye. Geçen seni buranın kirası 4 bin liraydı bu sene 8 bin lira olmuş. Bu gidişle bilmiyorum hayırlısı ama yani bence pazar diye bir şey kalmayacak. Yani artık biz de bu işi yapamayacağız. Kimse hayvan alamayacak, kurbanlık kesemeyecek. Öyle gözüküyor çünkü."

"Hayvanlarımızı satamıyoruz"

Sunullah Kaplan ise "Maliyetler, her şey iki üç katına çıkmış fakat biz hayvanlarımızı satamıyoruz. Nedenini sorarsanız, alım gücü olmadığından dolayı. Her şey iki katına çıkmış fakat bir emekli alıyor 10 bin lira. Gelip uzaktan baka baka 'oğlum bu hayvanı neye verirsiniz siz' dediğinde biz, 10 bin lira diyoruz.' Oğlum zaten bizim aldığımız 10 bin lira, ayın sonunu nasıl getirebileceğiz' diyor. Yani almadan çekip gidiyorlar. Şöyle bir endişe var. Tekrar Bitlis'e götürsek maliyetler katlaya katlaya ikiye üçüncü basamağa çıkar, yani artık götüremiyoruz da satamıyoruz da" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'deki Kurban Pazarında Durgunluk - Son Dakika

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