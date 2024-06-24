Kahraman Nacar: Müşterilerin Alım Gücü Bitmiş - Son Dakika
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Yerel

Kahraman Nacar: Müşterilerin Alım Gücü Bitmiş

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde giysi satan esnaf Kahraman Nacar, mazot fiyatlarındaki artış ve müşterilerin alım gücünün azalması nedeniyle zor durumda kaldı. Dükkanda da beklediği satışları yapamayan Nacar, umudunu Kurban Bayramı'na bağladı ancak beklediği satışları gerçekleştiremedi. Bu nedenle Zorkun yaylasına sezonluk gitme kararı aldı. Nacar, müşterilerin fiyatları yüksek bulduğunu ve alım güçlerinin kalmadığını belirtti.

24.06.2024 11:31
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haftanın üç günü pazarda giysi satan, ancak buradan kazandığıyla geçimini sağlamakta zorlanan esnaf Kahraman Nacar, her gün satış yapabilmek için açtığı dükkanda da umduğunu bulamadı. Nacar, "Müşteri 200 liralık tişörte 150 lira diyor, ben 150 liraya kendim almıyorum ki 50 lira ben kazanmıyorum ki müşteriye nasıl vereyim. Vatandaşın alım gücü bitmiş" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır semt pazarlarında haftanın 3 günü kıyafet satan esnaf Kahraman Nacar, artan mazot fiyatlarından  dolayı çevre ilçelerde ki diğer pazarlara ve köylere gidemez oldu.Haftanın 4 günü boş kalınca bu sefer bir dükkan kiralayıp her gün satış yapmak istedi.İşleri iyi gitmeyen esnaf umudu Kurban Bayramına bağladı. Bayramda da umduğu satışlar olmayınca bu sefer Osmaniye'nin merkeze bağlı Kadirli'ye 70 kilometre uzaklıktaki Zorkun yaylasına sezonluk gitme kararı aldı.

"Milletin alım gücü kalmamış"

Vatandaşın alım gücünün kalmadığını belirten Kahraman Nacar şunları söyledi:

"Ben yıllardır Kadirli'de pazarcılık yapmaktaydım, pazarcılığı bıraktım. Köylere de gidiyordum mazottan dolayı köylere de gidemez oldum. O yüzden 'ne yapayım' dedim, çareyi mağaza açmakta buldum. Mağazayı açtık milletin alım gücü kalmamış. Mağazada da umduğumuzu bulamadık. Çözüm olarak Osmaniye Zorkun yaylasından bir dükkan tuttuk. Dükkana gideceğim, inşallah orada çözümü buluruz. Tekrardan eylülde Kadirlimize gene geri geleceğiz. Bayram da umduğumuzu bulamadık. Aldık, mallar elimizde kaldı. Milletin alım gücü yok.

"Her şey iki katına arttı"

Asgari ücretli bir arkadaşım geldi iki tane tişört beğendi, '400 lira' dedim arkadaş bir tanesini aldı, 'bir tanesini de ben vereyim' dedim içimden. Üzüldüm, gururu kırılır diye veremedim. Geçen sene tişörtleri 100 liraya veriyorduk, bu sene 200 lira oldu. Her şey iki katına arttı. Millet ne yapsın? Müşteri 200 liralık tişörte 150 lira diyor, ben 150 liraya kendim almıyorum ki. 50 lira ben kazanmıyorum ki müşteriye nasıl vereyim? Zaten müşteri kaçmasın diye biz çok ucuz veriyoruz. Yine de müşteri almadan gidiyor, ben çok üzülüyorum. Bu esnafın hali ne olacak bilmiyorum. Biz çocuklarımıza bakamıyoruz. Bu vatanın milletin insanların hali ne olacak?"

Kahraman Nacar: Müşterilerin Alım Gücü Bitmiş
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kahraman Nacar: Müşterilerin Alım Gücü Bitmiş - Son Dakika

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