Kahramanmaraş Depremlerinde 145 Kişi Hala Kayıp - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremlerinde 145 Kişi Hala Kayıp

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hala 145 kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban, kayıpların bulunması için verilen araştırma ve soru önergelerinin reddedildiğini söyledi. Kaban, önergelerin kabul edilerek çocukların ve yetişkinlerin bulunmasını talep etti.

01.08.2024 16:23
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SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ)- Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hala 145 kişiden haber alınamadığını belirterek, kayıpların bulunması ile ilgili verilen araştırma ve soru önergelerinin de reddedildiğini söyledi. Kaban, "Bu 44 çocuk nerede. Bu ailelerin sesini duyun. Önergeleri reddetmeyin, kabul edin. Araştırılsın, çocuklarımız bulunsun, yetişkinlerimiz bulunsun. 145 kaybımız bulunsun" dedi.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 145 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Ailelerin yakınlarını bulmasını istediğini ifade eden Kaban, kayıp olan 145 kişinin 44'ünün çocuk olduğunu söyledi.

"44 çocuk kayıp, içlerinde 6 aylık bebek de var"

Selahattin Kaban şöyle konuştu:

"Kahraman Maraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ay geçti. Deprem kayıpları hala bulunamadı. Elimde bulunan dosyada 145 kaybımız var. Bunların 44'ü çocuk. 6 aylık bir bebek de var, 17 yaşında bir çocuk da var. 6 Aylık bebek olan Abbas Yiğit Köse ve ailesi hala bulunamadı. Esila Özgür, bulunamadı. Kahramanmaraş'tan Eylül bulunamadı. Melisa Önder bulunamadı. Aydın'dan Muhammed Enes Demir bulunamadı. Furkan Alparslan bulunamadı. Mehmet Akif Koşar, Mustafa Kemal Koşar bulunamadı. Asel Kılıç, Nevra Dönmez bulunamadı. ve bunlar gibi 44 çocuğumuz bulunamadı. Abdo bebek bulunamadı. Verilen her önerge reddedildi. Araştırma komisyonu kurulması için verilen her önerge reddedildi. Soru önergesi veren Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürk, soru önergesine cevap olarak 'Çocukların kaybolmadığı söylendi.' Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül soru önergesi verdi. Cevap olarak yine kayıp çocuklarımızın olmadığı belirtildi.

"Araştırma önergeleri neden reddediliyor?"

Sayın Bakanım, buyurun size kayıp çocukların aileleri ile birlikte gelelim. Oturup konuşalım. Elimizde dosyalarla birlikte 44 tane çocuğun toplamda 145 kişinin deprem kaybı olduğunu, hala bulunamadığını ve ailelerin gözlerinde yaş olduğunu gösterebilirim, ispatlayabilirim. Ben gönüllü olarak üzülüyorum, ağlıyorum, içim yanıyor. Sizlerden tek ricam. Deprem kayıplarının bulunmasında ailelere yardımcı olunmasını istiyorum. Sayın Bakanım, sayın Cumhurbaşkanım önergeler reddediliyor, çocuklar yok deniliyor. Ailelerine teslim edildi deniyor. Bu 44 çocuk nerede? Bu ailelerin sesini duyun. Önergeleri reddetmeyin, kabul edin. Araştırılsın, çocuklarımız bulunsun, yetişkinlerimiz bulunsun. 145 kaybımız bulunsun. Elimde 145 kişinin kayıp olduğuna dair dosyam var. Sayın Aile ve Politikalar Bakanım, buyurun bu ailelerle sizi görüştüreyim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Depremlerinde 145 Kişi Hala Kayıp - Son Dakika

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