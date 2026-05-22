Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon hızlandı: Tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor
Kahramanmaraş Kalesi’nde restorasyon hızlandı: Tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon hızlandı: Tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor
22.05.2026 16:15
Depremlerde zarar gören tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede, tarihi doku korunarak güçlendirme çalışmaları yapılırken yeni ziyaretçi alanları ve modern karşılama merkezi de inşa ediliyor. Tarihi kalenin yıl sonuna kadar yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın simge yapılarından biri olan tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında kalenin tarihi dokusu korunarak güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi kale, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından hem vatandaşlar hem de yerli ve yabancı turistler için yeniden önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Yetkililer, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak kalenin yeniden hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

TARİHİ DOKU ASLINA UYGUN ŞEKİLDE KORUNUYOR

Restorasyon çalışmaları kapsamında kale surlarında ve taş duvarlarda kapsamlı temizlik, sağlamlaştırma ve derz yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Depremlerde zarar gören bölümlerde tarihi yapıya uygun taş ayrıştırma ve yeni taş hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor. Uzman ekipler gözetiminde yürütülen çalışmalarda kalenin özgün mimarisinin korunmasına büyük önem veriliyor. Kullanılan malzemeler ve uygulanan tekniklerin tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde seçildiği ifade edilirken, restorasyon süreciyle yapının gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması amaçlanıyor. Yetkililer, Kahramanmaraş Kalesi’nin sadece tarihi bir yapı olmadığını, aynı zamanda şehrin hafızasını ve Milli Mücadele ruhunu taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

KALE İÇERİSİNDE YENİ SOSYAL VE ZİYARET ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Restorasyon süreci yalnızca tarihi yapının güçlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Proje kapsamında ziyaretçi deneyimini artıracak sosyal alanlar ve yeni kullanım bölgeleri de oluşturuluyor. Kale içerisinde yürüyüş yolları yenilenirken, altyapı imalatları ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Modern ziyaretçi ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde planlanan düzenlemeler sayesinde vatandaşların tarihi alanı daha konforlu şekilde gezebilmesi hedefleniyor. Ayrıca kale çevresinde oluşturulacak yeni sosyal alanların hem şehir turizmine hem de sosyal yaşama önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TARİHİ KALEYE MODERN KARŞILAMA MERKEZİ KAZANDIRILIYOR

Projede dikkat çeken uygulamalardan biri de tarihi kaleye kazandırılan yeni ziyaretçi karşılama merkezi oldu. Çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen merkez, ziyaretçilerin tarihi alanla ilk temas kurduğu çok işlevli bir yapı olarak tasarlanıyor. Modern mimari anlayışıyla şekillendirilen merkezde dijital tanıtım ekranları, rehberlik hizmetleri ve bilgilendirme alanları yer alacak. Böylece ziyaretçilere Kahramanmaraş Kalesi’nin tarihi geçmişi, mimari özellikleri ve Milli Mücadele dönemindeki stratejik önemi daha etkili şekilde anlatılacak. Yetkililer, yeni karşılama merkezinin özellikle yerli ve yabancı turistlerin tarihi alanı daha bilinçli gezmesine katkı sunacağını belirtti.

BAŞKAN GÖRGEL: “TARİHİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon çalışmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirterek tarihi mirası koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Görgel, “Kadim şehrimizin en önemli simgelerinden biri olan tarihi kalemizi özgün dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu yapı sadece bir kale değil, şehrimizin tarihine ve kültürüne tanıklık etmiş çok önemli bir miras” dedi. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Kalesi’nin daha güvenli, düzenli ve modern bir ziyaret alanına dönüşeceğini belirten Görgel, yeni sosyal alanlar ve ziyaretçi düzenlemeleriyle kalenin şehrin turizm vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:42:32.
