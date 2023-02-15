Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada

15.02.2023 19:24

Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada Benzinlik istasyonunda insanlar kaçıştı, bir bina yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada

Benzinlik istasyonunda insanlar kaçıştı, bir bina yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 ilde ciddi yıkım meydana geldi. Asrın felaketinden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da ekipler zamanla yarışarak hayat kurtarmak ve yaralara merhem olmak için tek yürek oldu. Tüm Türkiye bölgeye yardım için seferber olurken depremden yeni görüntüler kameraya yansımaya devam ediyor. Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında benzinlik istasyonunca yaşanan panik ve korku ile binaların yıkılması anbean kameraya yansıdı. Öte yandan bir binanın yıkılması da kameralara yansırken felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika

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