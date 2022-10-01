Kahramanmaraş'ta "Okul temeline altın gömüldü" iddiası sonrası kazı çalışması yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Okul temeline altın gömüldü" iddiası sonrası kazı çalışması yapıldı

01.10.2022 18:09

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun temeline poşetle altın gömüldüğü iddiası sonrası yetkililer harekete geçti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde, 1990 yılında Ali Tekinsoy adlı hayırsever bir vatandaş kendi adını taşıyan okul yaptırdı. Çeyrek asırdan fazla bir süre öğrencilere eğitim yuvası olan okul binasıyla ilgili yapılan testler sonucu yapının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu durum üzerine, bina için yıkım kararı verildi.

"TEMELİNDE ALTIN VAR" DİYEREK KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDU

Karar doğrultusunda yıkımı tamamlanan binayla ilgili, o dönem inşaatta çalışan bir işçi tarafından temelinde poşet dolusu altın olduğu iddiası ortaya atıldı. Okulu yaptıran hayırsever Ali Tekinsoy'un, bina temeli atılırken su basmanı kısmına poşetle altın bıraktığını iddia eden Fatih Acaroğlu adlı çalışan Elbistan Kaymakamlığına başvurdu.

'Okul temeline altın gömüldü' iddiası yetkilileri alarma geçirdi! Kazı çalışmasına polis de katıldı

ÇALIŞMALAR SIRASINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Acaroğlu'nun bu başvurusu üzerine iddiaların araştırılması için Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü nezaretinde kazı çalışması başlatıldı. İş makinesi yardımıyla tonlarca ağırlıktaki beton kırılarak ufak parçalara dönüştürüldü. Daha sonra bu parçalar tek tek incelendi. Çalışmalar esnasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

'Okul temeline altın gömüldü' iddiası yetkilileri alarma geçirdi! Kazı çalışmasına polis de katıldı

ENKAZDAN ALTIN ÇIKMADI

2 gün süren hummalı çalışmanın ardından gömüldüğü iddia edilen altınlar bulunamadı. Okul temelinde altın olduğu iddiasını ortaya atan işçi Fatih Acaroğlu'nun kardeşi Hasan Acaroğlu da arama çalışmalarını takip etti.

'Okul temeline altın gömüldü' iddiası yetkilileri alarma geçirdi! Kazı çalışmasına polis de katıldı

"ALTIN BIRAKTIĞINI KARDEŞİM GÖRMÜŞ"

O dönemde okulun kaba inşaatını yaptıklarını anlatan Acaroğlu, kardeşinin altın bırakıldığını gördüğü yönünde kendisine bilgi verdiğini söyledi. Acaroğlu, "1989 yılında bu okulun inşaatını yapmak üzere biz işe başladık. Biz kaba inşaatını yaptık buranın. Okulu yaptıran kişinin inşaat temeline sayısını bilmemekle beraber bir miktar altın bıraktığını kardeşim görmüş. İnşaatın bu bölümüne bırakmış. Poşete ve beze sarıp atmış. Kardeşim müze müdürlüğüne dilekçe yazdı. Şu an onu arıyoruz" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da merakla izledi.

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Kaynak: İHA

Elbistan, Güneşli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 'Okul temeline altın gömüldü' iddiası sonrası kazı çalışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Okul temeline altın gömüldü" iddiası sonrası kazı çalışması yapıldı - Son Dakika
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