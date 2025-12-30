Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum" - Son Dakika
Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum"

Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum"
30.12.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum"
Kahramanmaraş'ta 44 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Said Bey Sitesi'nin yıkılmasının ardından, müteahhit H.Ç. ve diğer 10 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. H.Ç. kendini savunarak, inşaatta kullanılan malzemeleri bilmediğini ve ilkokul mezunu olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi davasında tutuklu sanık müteahhit H.Ç.'nin, "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum" şeklindeki savunması duruşmaya damga vurdu. 1'i tutuklu, 2'si kamu görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edilirken, mahkeme duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 44 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili sorumlular hakkında Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık müteahhit H.Ç. (54), dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Müdürü A.Ö., müdür yardımcısı S.B., depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kamu görevlileri A.Ö. ve S.B., önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları kabul etmedi ve beraatlerini talep etti.

Said Bey Sitesi davasında pes dedirten savunma: İlkokul mezunuyum, anlamam

"MÜTEAHHİDİM AMA ANLAMAM"

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık H.Ç., suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"35 yıldır market işi yapıyorum. Ben de mağdurum. Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum. Projeye uygun market yapılsın dedik en iyi malzemeleri aldık. Ben de mağdurum keşke oralara yatırım yapmaz olaydım. Yatırım yapalım dedik. Burada ben bin metrekare market açtım. Yakınlarım rahmetli oldu. Hapis yatıyorum suçum yok tahliyemi talep ediyorum."

Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Müştekiler ve site sakinlerinin beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Duruşma sonrası konuşan depremzedelerden Nevres Akkaya, "Binanın asıl yıkılmasına sebep asma katın olduğu ortada. Bilirkişi raporları da ortaya koyuyor. Bunlara rağmen halen istediğimiz neticeyi almakta zorlanıyoruz. Adalete güveniyoruz umudumuzu kaybetmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: 'Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum' - Son Dakika

SON DAKİKA: Depremde 44 kişi ölmüştü, tutuklu müteahhitten ilginç savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum" - Son Dakika
