Kahramanmaraş\'ın geri dönüşüm yatırımları Japon heyetin ilgisini çekti

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi heyeti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. UNIDO-ITPO Tokyo Başkanı Fumio Adachi, UNIDO-ITPO Tokyo Yatırım ve Teknoloji Danışmanı Kosuke Kuroda ve UNIDO-ITPO Tokyo Proje Asistanı Ayako Maruyama'dan oluşan heyete, deprem sonrası atık yönetimi ile yıkıntı atıklarının ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Japon heyet, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremleri sonrası 100 milyon TL'lik yatırımla şehre kazandırılan Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi'ni inceledi. Heyet, tesisin kuruluş süreci, teknik altyapısı, ayrıştırma sistemleri ve geri dönüşüm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

DEPREM SONRASI YATIRIMLAR ANLATILDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentin deprem sonrasında yürüttüğü iyileştirme ve kalkınma çalışmaları ele alındı. Özellikle çevre, altyapı ve geri dönüşüm alanlarında hayata geçirilen yatırımlar hakkında Japon heyete kapsamlı bilgiler verildi. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde oluşan yıkıntı atıklarının yönetimi, ayrıştırılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik süreçler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların, çevresel etkilerin azaltılması ve afet sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması açısından önemli olduğu belirtildi. Japon heyet, Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmaların afet sonrası toparlanma sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, kentin ortaya koyduğu yaklaşımın dikkat çekici olduğunu kaydetti.

KARACASU TESİSİ'NDE İNCELEME YAPILDI

UNIDO-ITPO Tokyo Başkanı Fumio Adachi ve beraberindeki heyet, belediye ziyaretinin ardından Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi'ni gezdi. Heyete, tesisin kuruluş süreci, teknik altyapısı, ayrıştırma sistemleri ve geri dönüşüm faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. İnceleme sırasında deprem enkazlarından elde edilen malzemelerin nasıl ayrıştırıldığı, yeniden kullanılabilir hale getirildiği ve çevresel etkilerin nasıl en aza indirildiği yerinde gösterildi. Tesisin, enkaz atıklarının kontrolsüz şekilde çevreye zarar vermesini önleyen ve geri kazanım sürecine katkı sunan önemli bir yatırım olduğu vurgulandı. Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nin, afet sonrası dönemde ortaya çıkan büyük hacimli yıkıntı atıklarının yönetimi açısından örnek bir model sunduğu ifade edildi.

JAPON HEYETTEN ÖRNEK YATIRIM VURGUSU

Japon heyet üyeleri, çevre sağlığını önceleyen yatırımların gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nin afet sonrası süreçte örnek bir yatırım olduğunu vurgulayan heyet, tesisin teknik altyapısı ve geri dönüşüm kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası hayata geçirdiği çevre ve geri dönüşüm yatırımlarının, yalnızca şehir için değil, benzer afet süreçleri yaşayan bölgeler için de örnek olabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm ve atık yönetimi alanındaki çalışmalarının, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunarken, afet sonrası iyileşme sürecinde de önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Haber: Mehmet Güngördü