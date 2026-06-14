Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş\'ta otomobil direğe çarptı: 1\'i ağır 2 yaralı
14.06.2026 08:20
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri yolu üzerindeki Ağcalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA AĞCALI KAVŞAĞI'NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Onikişubat ilçesi Kayseri yolu üzerinde bulunan Ağcalı Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip yönlendirildi.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı ekiplerin çalışmaları sırasında kontrollü şekilde sağlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, araçta meydana gelen hasarın boyutu kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Otomobilin kontrolden çıkmasına neden olan durumun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, kaza yerinde güvenlik tedbirleri alarak yol üzerinde incelemelerde bulundu. Hasar gören aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma yapılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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