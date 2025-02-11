Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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Bursa'da 2014 yılında kurulan Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 10 yıldır kimsenin diline, dinine, ırkına, mezhebine ve siyasetine bakmaksızın ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 2024 yılında da verilen desteklerle, binlerce ailenin yüzü Kalbiselim ile güldü.

Bursa'da ihtiyaç sahibi yetim ve engelli ailelere hizmet veren Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, çalışmaları çerçevesinde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Göç İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Kızılay, Bursa İl Müftülüğü, Bursa Kent Konseyi, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer birçok sivil toplum kuruluşları ve Mahalle Muhtarları ile koordineli olarak ortak proje ve faaliyetlere imza atıyor. Kalbiselim Derneğine kayıtlı ihtiyaç sahibi 6 bin aile bulunduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğu ailelerin diline, dinine, ırkına, mezhebine ve siyasetine bakmaksızın yardıma koştuklarını söyledi. İpekçioğulları, 2024 yılında yaptıkları çalışmaları ise şu şekilde sıraladı;

"2024 yılı boyunca 2 bin 600 kişiye erzak dağıtımı gerçekleştirdik. 800 kişiye bin lira nakdi yardım yapıldı. 42 öğrenciye aylık 500 lira burs desteği sağlandı. 400 ihtiyaç sahibi çocuğa mont ve ayakkabı hediye edildi. 400 aileye battaniye yardımı yapıldı. 500 çocuğa çocuk bezi temin edildi. 300 öğrenciye kırtasiye ve okul çantası yardımı yapıldı. 600 kişiye yumurta yardımı yapıldı. 600 aileye süt yardımı yapıldı. Bin 200 kişiye 3 kilogram et dağıtımı yapıldı. Kış ayı dolayısıyla 200 aileye 10 çuval kömür ve 5 çuval odun olmak üzere toplamda 50 ton kömür 25 ton odun dağıtıldı. Ramazan ayı dolayısıyla her gün 250 kişiye iftar ikramında bulunuldu. 150 aileye ev eşyası yardımı yapıldı. Ev hanımları ile sanayicileri buluşturup evlerinde iş yapma imkanı sunuldu. Göç idaresi, Aile Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü, Kızılay, AFAD, Bursa Valiliği, Belediyeler ve kaymakamlıklar ile koordineli hareket ediyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kira, elektrik, su, doğalgaz faturası ödeme desteklerimiz devam ediyor." - BURSA