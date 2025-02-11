Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Bursa'da kurulan Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarda bulunarak binlerce insanın yüzünü güldürüyor. Çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde 6 bin aileye erzak, nakit yardımı, burs ve gıda desteği sağlandı.

11.02.2025 11:51  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 2014 yılında kurulan Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 10 yıldır kimsenin diline, dinine, ırkına, mezhebine ve siyasetine bakmaksızın ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 2024 yılında da verilen desteklerle, binlerce ailenin yüzü Kalbiselim ile güldü.

Bursa'da ihtiyaç sahibi yetim ve engelli ailelere hizmet veren Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, çalışmaları çerçevesinde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Göç İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Kızılay, Bursa İl Müftülüğü, Bursa Kent Konseyi, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer birçok sivil toplum kuruluşları ve Mahalle Muhtarları ile koordineli olarak ortak proje ve faaliyetlere imza atıyor. Kalbiselim Derneğine kayıtlı ihtiyaç sahibi 6 bin aile bulunduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğu ailelerin diline, dinine, ırkına, mezhebine ve siyasetine bakmaksızın yardıma koştuklarını söyledi. İpekçioğulları, 2024 yılında yaptıkları çalışmaları ise şu şekilde sıraladı;

"2024 yılı boyunca 2 bin 600 kişiye erzak dağıtımı gerçekleştirdik. 800 kişiye bin lira nakdi yardım yapıldı. 42 öğrenciye aylık 500 lira burs desteği sağlandı. 400 ihtiyaç sahibi çocuğa mont ve ayakkabı hediye edildi. 400 aileye battaniye yardımı yapıldı. 500 çocuğa çocuk bezi temin edildi. 300 öğrenciye kırtasiye ve okul çantası yardımı yapıldı. 600 kişiye yumurta yardımı yapıldı. 600 aileye süt yardımı yapıldı. Bin 200 kişiye 3 kilogram et dağıtımı yapıldı. Kış ayı dolayısıyla 200 aileye 10 çuval kömür ve 5 çuval odun olmak üzere toplamda 50 ton kömür 25 ton odun dağıtıldı. Ramazan ayı dolayısıyla her gün 250 kişiye iftar ikramında bulunuldu. 150 aileye ev eşyası yardımı yapıldı. Ev hanımları ile sanayicileri buluşturup evlerinde iş yapma imkanı sunuldu. Göç idaresi, Aile Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü, Kızılay, AFAD, Bursa Valiliği, Belediyeler ve kaymakamlıklar ile koordineli hareket ediyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kira, elektrik, su, doğalgaz faturası ödeme desteklerimiz devam ediyor." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Eğitim, Kültür, bursa, Yerel, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kalbiselim Derneği, 10 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.