Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu - Son Dakika
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Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu

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Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal çoban köpeklerine, aslan ve kaplan gibi yırtıcılara olan ilgileriyle bilinen Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri talip oldu. Sivas'ta bir kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini farklı ülkelere göndermek için anlaşma yaptı.

11.05.2025 10:45
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Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. Gücü, fiziği, sürü koruma görevi ve bekçiliği ile öne çıkan Anadolu aslanları, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alınıyor.

BÜYÜK SÜRÜLERİ KORUYACAKLAR

Normalde soğuk iklim hayvanı olan ancak sıcak havaya da kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde büyük sürüleri koruma görevi üstlenecek. Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin ardından Ortadoğu ülkelerine uğurlanacak.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu

"CİDDİ MANADA TALEP GÖRÜYORLAR"

İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, "Kangal köpeklerimiz, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor. Milli değerimizin oralarda görev yapması, bizleri temsil etmesi onur veriyor. Kangal köpeklerinin en büyük özelliklerinden birisi bekçilik ve sürülerde kullanılması. Orada da ciddi manada sürü olduğu için bizlerle iletişim kurdular.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu

"İLK ETAPTA 10 ADET YETİŞKİN GÖNDERECEĞİZ"

Kangal köpeği talebinde bulundular. Kangal köpeklerine ciddi manada talep gösteriyorlar fakat ilk etapta 10 adet yetişkinle başladık. Devamının geleceğini düşünüyoruz. Kangal köpeklerinin yurtdışına çıkması için birtakım izin belgeleri gerekmektedir. Mikroçip, kuduz titrasyon testi, kimlikler ve aşılar gibi şeyler gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra köpeklerimizi o taraflara göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu
Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara 3 ülke talip oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ghost Riley:
    10 tane kopegin nereye satildigini haber yapiyorsunuz da muhalefetin hicbir mitingini niye vermiyorsunuz? ben soyleyeyim gt kili oldugunuz icin 17 11 Yanıtla
  • Atalay k:
    İklim çok farklı umarım kangallara zarar gelmez 10 0 Yanıtla
  • Melih Özke:
    paranın içinden geçer abim 4 0 Yanıtla
  • r.a.f.e:
    para için vermeyin milyonda oksa vermeyin bizim Sivas’ımızın tescilli ve markamız gün gelir yıllar gelir bize karşı kangal bizim derler yapmayın para için 3 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yaw abi gözünü sevim kangal besliyorsun tavuk yemler gibi kedi köpek maması atıyorsun 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Eşi benzeriymiş Erzurum’da bi ara sayıca çoktu kafkas çoban köpeği tam bi kurt avcısıydılar 1 0 Yanıtla
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