Kapadokya'da Uluslararası Hike & Fly Anatolia Yarışması - Son Dakika
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Yerel

Kapadokya'da Uluslararası Hike & Fly Anatolia Yarışması

Kapadokya bölgesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Hike & Fly Anatolia yürüyüş yap ve uç yarışmasına ev sahipliği yapacak. Yarışmaya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular katılacak ve etkinlik, ilerleyen yıllarda tüm Anadolu'yu içine alacak bir rota haline dönüştürülecek. Bu etkinlikle Anadolu'nun doğal güzellikleri ve tarihi dokusu uluslararası düzeyde tanıtılacak.

26.07.2024 00:21
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- Türkiye'de ilk kez Kapadokya'da yapılacak

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Hike & Fly Anatolia yürüyüş yap ve uç yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Yamaç paraşütünde, son yıllarda yükselen bir eğilim olan Hike and Fly, yürüyüş yap ve uç etkinliği bu hafta sonu Kapadokya bölgesinde yapılacak.

Dünyada birçok bölgede yapılmaya başlanan ve yamaç paraşütü ve doğa sporları ile ilgilenen yüzbinlerce sporsever tarafından takip edilen Hike and Fly yarışları, 27-28 Temmuz tarihinde Aksaray ve Nevşehir illerinde gerçekleştirilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecek olan Hike and Fly Anatolia yarışmasına Red Bull X Alps, X- Pyr gibi dünyanın en zorlu yarışmalarına katılmış olan başta Türk sporcuları olmak üzere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Çekya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Kolombiya ile Yeni Zelanda'dan gelen sporcular yarışacak.

Yarışmanın açılışı Kapadokya bölgesiyle eşleşmiş olan sıcak hava balonundan aynı zamanda Hike and Fly Anatolia yarışmacısı olan pilotun serbest paraşüt ile gökyüzünden atlaması ile başlayacak.

Gerçekleştirilecek etkinliğin ilerleyen yıllarda tüm Anadolu'yu içine alacak Aksaray Hasan Dağı - Niğde Aladağlar - Nevşehir Kapadokya - Kayseri - Kahramanmaraş - Adıyaman ve Şanlıurfa Göbeklitepe rotalarının dahil olacağı yaklaşık 600 km'lik bir rotaya dönüştürülmesi planlanıyor.

Yapılacak bu etkinlik ile Anadolu'nun bütün doğal güzellikleri ve tarihi dokusu uluslararası düzeyde tanıtılacak.

Cumartesi günü Aksaray Helvadere'den başlayacak olan yarışma, Aksaray Mokisos Antik Kentinden Hasan Dağı kalkış alanına kadar yürüyüş ile devam edecek. Hasan Dağı yamaç paraşütü kalkış alanından havalanan pilotlar, Selime Katedrali yakınlarına iniş yaparak Melendiz çayının şekillendirdiği Selime - Belisırma - Ihlara Vadisi boyunca tempolu koşarak Ihalara Vadisi cam terasında ulaşacak.

İkinci gün Nevşehir'de devam edecek yarışma, Ortahisar ve İbrahimpaşa'da bulunan vadilerde başlayacak. Aşıklı Dağı'na ulaşan sporcular, buradan yamaç paraşütleri ile uçacak. Kapadokya'nın ikonik yapıları üzerinde süzülen paraşütçüler, Kapadokya'nın büyülü dünyasını gökyüzünden seyretme imkanı da bulacaklar.

Ürgüp yakınlarında uygun bir yere inen sporcular, Ürgüp Meydanı'nda bulunan bitiş noktasına tekrar yürüyerek gelecekler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Uluslararası Hike & Fly Anatolia Yarışması - Son Dakika

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