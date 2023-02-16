Kapalıçarşı esnafı Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı - Son Dakika
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Kapalıçarşı esnafı Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

16.02.2023 10:27
Kapalıçarşı esnafı Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda ülkenin arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı. Bunlardan biri de Çinli arama kurtarma ekibi oldu. Deprem bölgesindeki çalışmalarına tamamlayan Çinli ekip, ardından İstanbul'a gelerek Kapalıçarşı'yı gezdi. Bu sırada Kapalıçarşı esnafı, ekibi alkışlarla karşıladı. Ellerini birleştiren Çinli ekip de teşekkür ederek oradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapalıçarşı esnafı Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı - Son Dakika

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