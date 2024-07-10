Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde Yolcu Giriş Peronu Sayısı İki Katına Çıkarıldı - Son Dakika
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Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde Yolcu Giriş Peronu Sayısı İki Katına Çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının yoğunluğunu dikkate alarak Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde yolcu giriş peronu sayısını iki katına çıkardı. Ayrıca, pasaport polisi takviyesi yapılarak pasaport ve gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması sağlandı. Yurt dışından gelen vatandaşlar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden gümrük kapılarının anlık yoğunluk durumunu takip edebilecekler.

10.07.2024 10:39
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Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yazın yolcu geçişlerinin kolaylaşması için bazı tedbirler alındığını ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu sayısının iki katına çıkarıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında bazı tedbirler aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkule'deki tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması için pasaport polisi takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Açıklamada, Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24 işlem noktasına çıkartıldığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunu takip edebilecekleri kamera görüntülerinin 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacağı kaydedildi.

"Hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır"

PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçlarının Kapıkule Gümrük Kapısı'nda konumlandırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır. Ticaret Bakanlığımızca gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, jandarma ve emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile ilgili (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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