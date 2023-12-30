 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinin yanı sıra ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla ayrı ayrı bir araya geldi. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit ve nitelikli hizmet götürmek için gayret eden çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, “Yaşadığımız şehit acıları nedeniyle bu yıl yeni yıl eğlencelerini iptal ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

30.12.2023 - 12:25,
Abone Ol

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinin yanı sıra ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla ayrı ayrı bir araya geldi. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit ve nitelikli hizmet götürmek için gayret eden çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, "Yaşadığımız şehit acıları nedeniyle bu yıl yeni yıl eğlencelerini iptal ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Karabağlar'da yeni yıl için ilk buluşma, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları saat 07.00'deki mesailerine başlamadan önce gerçekleşti. Müdürlük çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Selvitopu, herkesin ailesi ve sevdikleriyle iyi bir yıl geçirmesini istedi. Buluşmada, meclis üyeleri, Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç, başkan yardımcıları da yer aldı.

Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çalışanlarla buluşan Başkan Selvitopu, Karabağlar'a hizmet etmek için canla başla gayret eden herkese teşekkür etti. Bu yıl yaşadığımız şehit acıları nedeniyle yeni yıl eğlencelerini iptal ettiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Giden bizim canlarımız. 12 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Onları ve tüm şehitlerimizi 82 milyon olarak yüreğimize bastık" dedi.

"ÖNCELİKLERİ BELİRLEDİK"

Karabağlar Belediyesi'nin bugün eskisine oranla çok daha iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, kaynakları iyi kullanıp öncelikleri doğru tespit etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Selvitopu, "Yaptığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumayı hedefledik. Önümüzdeki süreçte de çalışan arkadaşlarımızın hakkını hukukunu korumak görevimiz. Sizleri mutlu ve motivasyonlu görmek istiyoruz. Yeni yılın hepinize sevgi, saygı ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras da çalışanların yeni yılını kutladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki buluşmada meclis üyeleri, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç ve belediye başkan yardımcıları da yer aldı.

YOL HARİTASI...

Yeni yıl kutlama programının son durağı ana hizmet binasındaki Muzafffer İzgü Konferans Salonu oldu. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Karabağlar Belediyesi şu anda İzmir'de kurumsallaşmasını sağlamış, gelir gider dengesini oluşturmuş az sayıdaki belediyeden biri. Bunu hep birlikte başardık. İstikrarımız ve kentimizde yaşayan 500 bin insanımıza daha iyi hizmet etme çabamız bundan sonra da devam edecek. Karabağlar'ın 2050'li yıllara dönük planlaması, kentin nereye gelişeceğine ilişkin yol haritası oluşturuldu. Bundan sonra bu yolda hızla yürüyecek ve modern, yaşanabilir bir Karabağlar'ı hep birlikte yaratacağız. Çabanız, mücadeleniz ve emekleriniz nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yüzünüzün güldüğü bir yıl diliyorum."

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement