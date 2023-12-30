Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışanlarla yeni yılı kutladı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinin yanı sıra ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla ayrı ayrı bir araya geldi. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit ve nitelikli hizmet götürmek için gayret eden çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, "Yaşadığımız şehit acıları nedeniyle bu yıl yeni yıl eğlencelerini iptal ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Karabağlar'da yeni yıl için ilk buluşma, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları saat 07.00'deki mesailerine başlamadan önce gerçekleşti. Müdürlük çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Selvitopu, herkesin ailesi ve sevdikleriyle iyi bir yıl geçirmesini istedi. Buluşmada, meclis üyeleri, Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç, başkan yardımcıları da yer aldı.

Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çalışanlarla buluşan Başkan Selvitopu, Karabağlar'a hizmet etmek için canla başla gayret eden herkese teşekkür etti. Bu yıl yaşadığımız şehit acıları nedeniyle yeni yıl eğlencelerini iptal ettiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Giden bizim canlarımız. 12 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Onları ve tüm şehitlerimizi 82 milyon olarak yüreğimize bastık" dedi.

"ÖNCELİKLERİ BELİRLEDİK"

Karabağlar Belediyesi'nin bugün eskisine oranla çok daha iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, kaynakları iyi kullanıp öncelikleri doğru tespit etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Selvitopu, "Yaptığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumayı hedefledik. Önümüzdeki süreçte de çalışan arkadaşlarımızın hakkını hukukunu korumak görevimiz. Sizleri mutlu ve motivasyonlu görmek istiyoruz. Yeni yılın hepinize sevgi, saygı ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras da çalışanların yeni yılını kutladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki buluşmada meclis üyeleri, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç ve belediye başkan yardımcıları da yer aldı.

YOL HARİTASI...

Yeni yıl kutlama programının son durağı ana hizmet binasındaki Muzafffer İzgü Konferans Salonu oldu. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Karabağlar Belediyesi şu anda İzmir'de kurumsallaşmasını sağlamış, gelir gider dengesini oluşturmuş az sayıdaki belediyeden biri. Bunu hep birlikte başardık. İstikrarımız ve kentimizde yaşayan 500 bin insanımıza daha iyi hizmet etme çabamız bundan sonra da devam edecek. Karabağlar'ın 2050'li yıllara dönük planlaması, kentin nereye gelişeceğine ilişkin yol haritası oluşturuldu. Bundan sonra bu yolda hızla yürüyecek ve modern, yaşanabilir bir Karabağlar'ı hep birlikte yaratacağız. Çabanız, mücadeleniz ve emekleriniz nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yüzünüzün güldüğü bir yıl diliyorum."