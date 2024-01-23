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Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği resim sergisi açıldı

Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği'nin düzenlediği 'Kuruluş Gününde Sulu Boyanın Büyüsü' adlı resim sergisi, Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide 57 sanatçının eserleri yer alıyor ve 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışa Karabağlar Kent Konseyi Başkanı, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcıları ve Uluslararası Suluboya Derneği temsilcileri katıldı. Sergi, sulu boya sanatını sevdirmek ve yaymak amacıyla düzenlenmiştir.

Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği\'nin ortaklaşa düzenlediği resim sergisi açıldı
23.01.2024 - 18:30,
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Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Kuruluş Gününde Sulu Boyanın Büyüsü" adlı resim sergisi, Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı. 57 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 6 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı alev Ağrı, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcıları, Karabağlar Belediye Meclisi üyeleri, Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşın Keskiner, Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu ve Başkanı Atanur Doğan katıldı. Ayşın Keskiner, derneğin kuruluş günü dolayısıyla uluslararası resim sergisini düzenlediklerini belirterek, sulu boyayı sevdirmek ve yaymak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu Atanur Doğan da yaptığı konuşmada, sanata verdiği önem, kadına verdiği değer ve emanet bıraktığı Cumhuriyet dolayısıyla en büyük teşekkürü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e etti. Doğan, "Toplumun her kesimiyle barışmayı ve sanatın birleştirici rolüyle kendi içimizdeki huzuru ve güveni sağlamak için çaba harcamalıyız. Karabağlar Belediyesi'ne ve sanatçının her zaman yanında olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ayla Sert, Keskiner'e Doğa Dostu Sertifika sundu. Açılışta, derneğin kuruluş günü nedeniyle pasta kesildi. Ayrıca canlı performansla sulu boya resim çalışması yapıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği resim sergisi açıldı - Son Dakika
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