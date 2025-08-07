Karabük Üniversitesi Erasmus+ Başarısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği Programı 2025 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde 145 yükseköğretim kurumu arasında 17. sıraya yükselerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl 116 üniversite arasında 34. sırada yer alan KBÜ, bu yılki yükselişiyle uluslararası akademik iş birliği performansını önemli ölçüde artırdı. Erasmus+ KA171 programı kapsamında 2025 dönemi için toplam 93 bin 815 avro hibe almaya hak kazanan üniversite, geçen yıl aldığı 83 bin 819 avroluk hibeyi de geride bırakarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Uluslararasılaşma vizyonunu genişletmeye devam eden Karabük Üniversitesi, Amerika kıtası ve Kanada, Asya, Batı Balkanlar, Doğu Ortaklığı, Güney Akdeniz, Karayipler ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde yer alan 13 ülkeyle öğrenci ve akademisyen değişim faaliyetleri yürütecek. Söz konusu ülkeler arasında Kanada, Bangladeş, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Fas, Libya, Mısır, Jamaika, Benin, Nijerya ve Senegal yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü belirterek, "Uluslararasılaşma vizyonumuzun somut çıktılarından biri olan Erasmus+ KA171 başarımız, üniversitemizin küresel düzeydeki iş birliği kapasitesini ve akademik kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Karabük Üniversitesi olarak dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle akademik köprüler kuruyor, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize küresel ölçekte deneyim kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projeler, sadece değişim değil; çok kültürlü etkileşim, bilimsel üretim ve ortak geleceği birlikte inşa etme iradesidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırışık ayrıca, bu başarıda emeği geçen Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile projelerde görev alan tüm akademik personeli tebrik ederek, Karabük Üniversitesi'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda etkin bir aktör olarak çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.