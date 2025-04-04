Karabük Üniversitesi Taşkent Sempozyumunda

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen uluslararası sempozyumun açılışına çevrim içi bağlanarak, Karabük Üniversitesinin uluslararası başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Rönesans Eğitim Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yükseköğretim Organizasyonunda Uluslararası Deneyimler: Dönüşüm ve İnovasyon" başlıklı uluslararası sempozyum gerçekleştirildi.

Etkinlik; Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, İsveç, Rusya, Meksika, Finlandiya, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan gibi 15'ten fazla ülkeden 70'i aşkın temsilciyi bir araya getirdi. Sempozyumda; yükseköğretim dönüşümündeki eğilimler, yenilikçi eğitim yaklaşımları ve teknolojileri, yükseköğretimde araştırma ve inovasyonun geliştirilmesi ile yükseköğretim sisteminin finansmanı ve yönetimi gibi önemli konular ele alındı.

Sempozyumun açılışına çevrim içi olarak bağlanan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuşmasında Karabük Üniversitesinin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ile idari alanlardaki başarılarını anlattı. KBÜ'nün uluslararası akademik iş birlikleri, yenilikçi eğitim projeleri, bilimsel başarıları ve araştırma alanındaki yükselen performansına dikkat çeken Kırışık, üniversitede kurulan çalışma takımları ve hayata geçirilen projelerin üniversitenin başarısına nasıl katkı sağladığını açıkladı.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuşmasında ayrıca Karabük Üniversitesinin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan SOSYALFEST'in, Türk Dünyası'nın ortak geleceğinin inşa edilmesindeki katkısına da vurgu yaptı. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan SOSYALFEST çalışmaları, Türk Dünyası'ndan gelen eğitim kurumlarının dikkatini çekti ve yarışmalarda yer almak istediklerini belirttiler.

Sempozyum çerçevesinde, yükseköğretim alanındaki dönüşüm süreçleri ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konularında önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu. Katılımcılar, yeni ortaklıklar kurma, yenilikçi projeler geliştirme ve küresel ölçekte eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik stratejiler belirleme fırsatı buldu. - KARABÜK