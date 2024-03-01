Karadeniz\'de Nadir Görülen Kalkan Balığı Pazar\'da Hızla Satıldı

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Karadeniz'de nadir görülen kalkan balığı Rize'nin Pazar ilçe sahilinde balıkçı ağına takılırken, tezgaha gelir gelmez 7 bin TL'den anında müşteri buldu.

Pazar'da Kardeşler Balıkçılık'ta tezgaha gelir gelmez satılan 7 kg ağırlığındaki kalkan balığı, bir süre askıda kalınca vatandaşların da ilgisini çekti. Karadeniz'de kalkan balığının nadir olarak bulunduğunu söyleyen balıkçı esnafı Murat Kurt, "Genelde nisan ve mayıs aylarında denizlerimizde gözükür. Pahalı bir balık olduğu için herkes alamıyor. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde daha çok rağbet görüyor. Bugün ise tezgaha gelir gelmez kilosu bin TL, kendisi 7 bin TL'den anında satıldı. Normalde kalkan ağı derler özel bir ağ ile yakalanır. Bir de gırgırlar, istavrit ağına sardığında orada çıkar. Bazen hamsi ağında da çıkar. Büyük gırgırlarda da yakalanabiliyor" dedi.

Kurt, kalkan balığı müşterilerinin özel olduğunu ifade ederek Karadeniz'de az yakalandığı için fiyatına bakılmaksızın iyi fiyatlara satılabildiğini ifade etti. - RİZE