Karagöl: "Mücadelemiz şiddet durana kadar sürecek" - Son Dakika
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Karagöl: "Mücadelemiz şiddet durana kadar sürecek"

Karagöl: "Mücadelemiz şiddet durana kadar sürecek"

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

25.11.2024 15:23
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Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı ile ilan edildiğini hatırlatan Karagöl, bu çerçevede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak organize edildiğini söyledi. Özellikle son günlerde artan şiddet olayları nedeniyle günün ayrı önem kazandığını belirten Karagöl, "Kadınlarımız, dünyamızın umut ışığı, yarınlarımızın teminatı ve insanoğlunun varoluş mücadelesinin en net özetleridir. İnsanoğlu var olduğu süreden günümüze kadar kendi hayatlarının zorluğu yanında farklı şekillerde şiddete maruz kalan kadınlarımız her geçen gün güçlense de günümüzde bazı talihsiz olaylar yaşandığını ve bu olayların artışını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle tüm ülkemizin yüreğini yakan Narin Güran olayı başta olmak üzere kadın ve çocuklarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadınlarımızın her zaman yanında olacağımızı ve mücadelemizi sadece bugüne özel olarak değil, bir ömür boyu sürdüreceğimizi bildirmek istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin tam karşısında duruyoruz. Bu doğrultuda çaba gösteriyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz. Bu mücadelenin sadece yasalarla, kolluk gücüyle ve sivil toplum faaliyetleriyle başarıya ulaşmayacağını günümüzde geldiğimiz nokta bize gösterdi. Burada toplumun tüm kesimlerinden tüm kadınlarımızın bu mücadeleye destek olması, sorumluluk olması en çok da biz kadınların bu mücadeleye öncülük etmesi çok önemli. Bizler de bu doğrultuda yola çıktık. Tüm kadınlarımız mücadeleye ortak olana ve bilinçlenene kadar da bu yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü. Buradaki uluslararası kavramına dikkat çekmeden önce bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 25 Kasımın bu önemi kazanmasının temel dayanağı BM'dir. 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla BM tarafından karar ilan edilmiştir. Ancak bugün hem BM'nin bugünkü yaklaşımları hem de günün uluslararası önemi rafa kaldırılmıştır. Sebebi ise Filistin'de, Lübnan'da kadınların ve çocukların canice katledilmesi karşısında İsrail zulmüne sessiz kalınmasıdır. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri başını kuma görüp samimiyetlerini yitirirken, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de bizler bu zulme hiçbir zaman sessiz kalmadık kalmayacağız. Şiddet kimden gelirse gelsin, sebebi ne olursa olsun lanetliyoruz. ve tüm dünyada kadınların ve çocukların şiddetin tüm boyutlarından arındığı bir gelecek dileyerek başta ilimizde sonra ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü kutlayarak mücadele çağrısı yapıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karagöl: 'Mücadelemiz şiddet durana kadar sürecek' - Son Dakika

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