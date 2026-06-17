Karaman\'ın ilk kadın otobüs şoförü Ayşegül Şahan, hikayesini anlattı

Karaman'da yolcu taşımacılığı sektöründe dikkat çeken isimlerden biri olan Ayşegül Şahan, hayat hikayesini ve otobüs şoförlüğüne uzanan sürecini anlattı. Karaman'ın ilk ve tek kadın otobüs şoförü olarak görev yapan Şahan, erkek egemen olarak görülen bir sektörde direksiyon başına geçerek hem mesleki başarısıyla hem de cesaretiyle örnek oldu. Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra otobüs şoförlüğüne yöneldiğini belirten Şahan, ağır ticari araçlar ve otobüs sektöründe satış ve sigorta alanlarında görev yaptığını söyledi. Otobüslere olan ilgisinin geçmişe dayandığını ifade eden Şahan, "Kadın Her Yerde Destek Projesi" kapsamında gördüğü ilanla bu mesleğe adım attığını anlattı. Kervanyolu Seyahat'in desteğiyle otobüs ehliyetini alan Şahan, kısa sürede Karaman'da tanınan ve takdir edilen bir isim haline geldi.

"BU MESLEĞİ YAPMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

37 yaşında olduğunu belirten Ayşegül Şahan, otobüs şoförlüğüne uzanan sürecin kendisi için tesadüf olmadığını söyledi. Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalıştığını, ağır ticari araçlar ve otobüslerle ilgili satış ve sigorta süreçlerinde görev aldığını aktaran Şahan, bu alana olan ilgisinin zamanla mesleki bir hedefe dönüştüğünü ifade etti. Şahan, "Kadın Her Yerde Destek Projesi kapsamında bir ilan gördüm. Daha önce ağır ticari araç sektöründe çalışmış olmam nedeniyle bunun bana uygun olduğunu düşündüm. Başvuru yaptım ve Kervanyolu Seyahat'in desteğiyle Aralık ayında otobüs ehliyetimi aldım" sözleriyle mesleğe başlama sürecini anlattı. Denizli doğumlu olan ve eşinin işi nedeniyle yaklaşık 11 yıl önce Karaman'a yerleştiğini belirten Şahan, hayatını burada sürdürdüğünü söyledi. Otobüs şoförlüğüne başladığı dönemde çevresinden "Yapamazsın" şeklinde yorumlar aldığını dile getiren Şahan, bu önyargıları kısa sürede kırdığını vurguladı. Ehliyet sınavına yoğun kar yağışı ve tipi altında girdiğini belirten Şahan, "Ehliyeti aldığım gün yoğun kar yağışı ve tipi vardı. Buna rağmen direksiyon sınavını ilk seferde geçtim. Sonrasında insanlar da alıştı" dedi. Trafikte otobüs kullandığını gören sürücülerin ve vatandaşların zaman zaman şaşkınlık yaşadığını anlatan Şahan, özellikle ilk karşılaşmalarda dikkat çektiğini ifade etti. Ancak zamanla hem yolcuların hem de çevresinin bu duruma alıştığını belirten Şahan, mesleğini severek yaptığını söyledi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK OLDUM"

İki çocuk annesi olan Ayşegül Şahan, otobüs şoförlüğünün bazı zorlukları olsa da çalışma düzeninin aile yaşamıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Çocuklarının annelerinin otobüs şoförü olmasından gurur duyduğunu belirten Şahan, bu durumun kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Şahan, "Çocuklarım bu mesleğe büyük ilgi duyuyor. 'Annem yapabiliyorsa biz de yapabiliriz' diyorlar. Onlar için güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum" sözleriyle ailesinden aldığı manevi desteği anlattı. Kadınların farklı mesleklerde yer almasının çocuklar üzerinde de güçlü bir etki bıraktığını belirten Şahan, özellikle kız çocukları ve genç kadınlar için cesaret verici bir örnek olmayı önemsediğini ifade etti. Görev yaptığı şirkette kadın çalışanlara önemli destek verildiğini dile getiren Şahan, sektörde yalnız olmadığını ve kadınların sayısının giderek artmasını umut ettiğini söyledi. Halen tır şoförlüğü yapan kadın çalışanların da bulunduğunu belirten Şahan, yakın zamanda yeni kadın otobüs şoförlerinin sektöre katılacağını aktardı. Şahan, "Şirketimiz bize sonuna kadar destek oluyor. Bu yolda yalnız değiliz. Kadınların bu sektörde daha fazla yer alması için önemli adımlar atılıyor" dedi.

KADIN TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN DESTEK ALIYOR

Otobüs şoförlüğünün yanı sıra sosyal medya içerik üreticiliği de yapan Ayşegül Şahan, Instagram'da günlük yaşam, mizah ve yaşam tarzı içerikleri ürettiğini söyledi. Yaklaşık 91 bin takipçisi bulunan Şahan, özellikle kadınlardan yoğun destek mesajları aldığını belirtti. Otobüs ehliyeti aldıktan sonra birçok kadının kendisini örnek aldığını ve cesaret bulduğunu ifade eden Şahan, "Otobüs ehliyeti aldıktan sonra beni örnek alan ve cesaret bulan çok sayıda kadın takipçim oldu. Her gün mesajlar alıyorum. Bu durum beni daha fazla üretmeye teşvik ediyor" dedi. Karaman'da otobüs direksiyonuna geçen ilk kadın sürücü olarak dikkat çeken Ayşegül Şahan, hem mesleki başarısıyla hem de sosyal medya çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erkek egemen olarak görülen bir alanda görev yapan Şahan, kadınların istedikleri takdirde her meslekte başarılı olabileceğini ortaya koyan örnek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Haber: Adem Kocatürk