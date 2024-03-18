Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıldönümü Kars\'ta törenle kutlandı

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Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Başsavcı Abdullah Amanvermez, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, asker ve öğrenciler ile şahit yakınları katıldı.

Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, şeref defteri imzalandı.

Vali Ziya Polat, "Türk Milletinin, özgürlüğü ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini tüm dünyaya haykırdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve siz Aziz Şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı sunmak üzere cennet kokulu kabirlerinizin yanı başında, huzurunuzdayız. Ani'nin fethi ile başlayıp Çanakkale'yle devam eden ve Kurtuluş Savaşı'yla sonuçlanan şanlı destanlarımız göstermiştir ki Türk Milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce Milletimiz, vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu, Sarıkamış'tan Gelibolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Anadolu coğrafyasına nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki; Azizi Şehitlerimizin, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" anlayışıyla bedenlerini feda ettikleri kutsal vatan toprakları son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir" dedi.

Polat, "Aziz Şehitlerimiz, Nurla dolu kabirlerinizde huzur içinde uyuyunuz! Emin olunuz ki, kanlarınızla yoğurduğunuz kutsal vatan topraklarını ilelebet muhafaza ve müdafaa etmemize hiçbir güç engel olamayacaktır. Bizler sağ oldukça Anadolu, Türk Yurdu olarak kalacak, ay yıldızlı al bayrak, yurt semalarında hür olarak dalgalanacaktır. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde bu vatanı, bayrağı ve istiklali bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnet, Kahraman Gazilerimizi şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Şehitlikteki program şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Şehitler Müzesi gezildi. Şehit mezarlarına protokol üyelerince kırmızı karanfil bırakıldı.

Program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi belirten konuşmalar ile devam etti. Şiir dinletisi, Çanakkale Destanı Oratoryosu ve koro gösterisiyle program son buldu. - KARS