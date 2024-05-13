İBB Başkanı İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartal için rekor yatırımla temel attı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel seçimler öncesinde Kartal için verdikleri bir sözü daha tuttu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen rekor bir yatırımla, 30 bin metrekarelik alanda içme suyu depo inşaatının temeli atıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e makam ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, iki Başkan 31 Mart seçim sonuçlarından dolayı birbirlerini tebrik ederek, yeni dönemde İBB ve Kartal Belediyesi'nin birlikte izleyeceği yol haritası hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan İmamoğlu'ndan yeni dönemde de Kartal ile uyum içinde çalışma vurgusu

Görüşmede bir önceki dönem olduğu gibi yeni dönemde de Kartal ile koordinasyon halinde ve uyum içinde çalışacaklarının vurgusunu yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "İnşallah verimli bir süreci, bu 5 yıl için planlamış olacağız. Zaten amacımız, 39 ilçeyi de gezip, 39 ilçeyle, bu kısa zamanda yapacağımız öncü toplantıyla hem çalışma disiplinimizi hem çalışma mekanizmamızı kurgulayıp, önümüzdeki 5 yılın stratejik planını olgunlaştırmak. Bu da inşallah temmuz ayına kadar, İBB açısından tamamlanmış olacak. Hizmetimiz bu vesileyle, sadece ilçe odaklı değil, tüm İstanbul'a birbirini izleyen, takip eden, destek veren bir mekanizmaya dönüşecek. Bu ilk toplantılarımızı çok önemsiyorum. İBB ekibimize, emeği geçecek olan Kartal Belediye Başkanımız ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuza ışık olsun bugünkü buluşma. Haftanın ilk gününü ve sabahın ilk saatlerinin verdiği enerjiyle de değerli, genç Belediye Başkanımıza, Gökhan Yüksel'e ve ekibine üstün başarılar diliyorum. Yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel: "İlk 40 günü değerlendirdik, ilk 100 günü hayal ediyoruz şimdi"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Başkan Yüksel de "5 yılın getirmiş olduğu, bir tecrübe var. Bizler, işi-gücü planlama bakımından, ilk 40 günü iyi değerlendirdik. İlk 100 günü hayal ediyoruz şimdi, içeride daha geniş sohbet etmek kaydıyla. İlk 100 güne kadar kafamızdaki işlerin bürokrasisini çözmüş, hayata geçireceğimiz takvimleri belirlemiş olacağız. Kartal'ın hem bilinirliğini hem de cazibe noktasında cazibesini artırdık. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kartal'ımıza değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, seçim öncesi verdikleri sözü tuttu

Ziyaretin ardından, Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Kartal'ın ilçe tarihindeki en geniş kapsamlı altyapı yatırımlarından biri olan, içme suyu deposu inşaat alanını ziyaret ederek, temel atma törenine katıldı.

Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yunus Emre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, çok sayıda CHP Parti Meclis Üyesi, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Esentepe Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alana kurulan içme duyu deposu, yaklaşık 650 milyon liralık bütçesiyle Kartal'ın ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en geniş kapsamlı altyapı projelerinden birini oluşturuyor. Proje sayesinde, Kartal'ın geçtiğimiz 20 yıla uzanan içme suyu sorunu tarihe karışacak. Öte yandan, içme suyu depolarında inşa edilecek güneş enerji santrali sayesinde enerji tasarrufu sağlanacak. Proje ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, 31 Mart seçimlerinden önce verdikleri bir sözü daha tutmuş oldu.

"25 yıllık bir alacağımız vardı"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın ilçe tarihinin en geniş kapsamlı altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek; "Biz bunlara geçtiğimiz 5 yılda çok alışığız. Bu yatırımları ne yazık ki, 2019'dan önce çok göremiyorduk. Bir sözüm vardı; 'Kartal'ın İBB' den 25 yıllık alacağı var' diye. Geçtiğimiz 5 yılda, Kartal'ın 20 mahallesinde çok geniş kapsamlı altyapı yatırımlarına imza attık. Şu an birçok mahallemizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İBB ile tam uyum içerisinde, Kartal'a ve İstanbul'a hizmet etmek için çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Henüz 40'ıncı günümüzde, ilerleyen günlerde yapacağımız açılışlar ve bu temel atmayla, 'Tam Yol İleri' demeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları büyük bir ciddiyetle takip eden İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na Kartal halkı adına teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni yatırımlarla, motivasyonumuzu yükseltmeye devam ediyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde Kartal'ın sorunlarını çözmeye devam edecekleri kaydederek; "Hızımızı artırarak çalışmaya devam ediyoruz. Seçimi bir ara gün olarak gördük. Bugün hedeflerimizi büyüterek yola devam etmenin gururunu yaşıyoruz. 'Tam Yol İleri' bizler için sadece bir seçim sloganı değildi. Aslında bu bir yolculuğun tarifiydi. Hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışacağımızı anlatan, yol almaya kararlı bir ekip olduğumuzu size hissettiriyoruz. Yeni yatırımlarla, motivasyonumuzu yükseltmeye devam ediyoruz. İstanbul'u güçlendirmemiz ve güzelleştirmemiz lazım. Amacımız İstanbul'un geleceğini güvence altına almak. İşi ehline teslim ederek, bir avuç insanın korunduğu alanlar üretmedik ve üretmeyeceğiz. Bu projemizle birlikte; Ümraniye'de, Kartal'da, Pendik'te ve Maltepe'de içe suyu depolarının inşaatlarını hayata geçiriyoruz. Dayanıklı bir şehir olma prensibi ile güneş enerjisi santrallerini de hayata geçiriyoruz. İnsanlarımıza sağlıklı suyun ulaşması ile alakalı adımlarımızı tamamlıyoruz. Bir kez daha, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere, tüm katılımcılarımıza ve projemizde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Başkan İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel katılımcılar ile birlikte inşaatın temelini atarak, fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL