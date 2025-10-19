Kastamonu 6. Siyez Festivali Sultangazi\'de Coşkuyla Gerçekleştirildi

Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde "Kastamonu 6. Siyez Festivali" düzenlendi. Yöresel lezzetler, halk oyunları ve kültürel gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Anadolu Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde "Kastamonu 6. Siyez Festivali" düzenlendi. Festivalde Taşköprü Folklor Ekibi, yöresel kıyafetleriyle sergiledikleri halk oyunlarıyla beğeni topladı. Festivalin kapanış programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Anadolu Kültür Festivali'nin özü kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik, örf ve adetleri, gelenek ve göreneklerimize, köklerimize bağlılığımız. Esasında siyez de bunu ifade ediyor diyebiliriz. Siyezi şöyle tekrar gün yüzüne çıkaralım. Onun ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarmış olalım dediniz ve işin doğrusu yaklaşık 8-10 yıldır herkesin gündeminde olan konu siyez. Biz bunu istiyoruz esasında, köklerimize olan bağlılığımızı. Köklerimizden kopmadığımızı, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden asla kopmayacağımızı ve kardeşlik içerisinde vatana, millete, devlete, bayrağa bağlılığımızı bu meydanlarda göstermek istiyoruz. Bunun için Anadolu Kültür Festivali'ni her defasında çok daha güzel bir şekilde icra ediyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da bu tür festivallerin önemine dikkat çekerek, "Kastamonulular İstanbul'da Sivas'tan sonra demografik yapıda ikinci sırada yoğunluğu ve aktifliği tartışılmaz. Bu anlamda da hamdolsun Atatürk Havalimanı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İstanbul Valiliğimizin kurmuş olduğu güzel festival alanında hamdolsun Kastamonu günlerini gerçekleştirdik. Tabii bu memleket günlerinin iki amacı var. O iki amacı da çok kıymetli başkanım özetledi. Bir tanesi birlik beraberliğimizi pekiştirmesi. Bakın Sultangazi'de Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen hemşehrilerimiz var. Sultangazi'yi kendilerine yurt edinmişler. Biz burada Sinoplusuyla, Erzurumlusuyla, Adıyamanlısıyla, Malatyalısıyla komşuyuz. Ticaretimiz var, hukukumuz var. Hamdolsun yıllara sarih dostluğumuz var. İşte bunların pekişmesi bizler için çok önemli. Bu ortamlar da bunları oluşturuyor. Tabii ki bu ortamı bizlere oluşturan kıymetli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikten memnun olduğunu belirten Adnan Yorgancı adlı vatandaş, "Ben zaten Kastamonuluyum. Kastamonu'nun olduğu her yerde bizim izlerimizi görebilirsiniz. Kastamonu Abana Meclis üyesiyim aynı zamanda. Geçen hafta Atatürk Havalimanı'nda etkinliğimiz vardı. Maşallah Kastamonulu hemşehrilerimiz akın ettiler. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Şaziye Çetinkaya, "Kastamonuluyum, Çatalzeytinliyim. Bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz Siyez Festivalimiz devam ediyor. Çok güzel bir organizasyon, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kastamonu'muzun Şerife Bacımızın ruhları şad olsun. Kastamonu günlerini buraya taşıyan KAS-DER başkanımıza, belediye başkanımıza, tüm Kastamonululara katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Kastamonu 6. Siyez Festivali renkli görüntülere sahne olurken, Anadolu kültürünün yaşatılması adına önemli bir buluşma noktası oldu. Festivale Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu ilçe belediye başkanları, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Rahmi Sezer katıldı. - İSTANBUL