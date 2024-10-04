Kastamonu\'da köy yangınlarını önlemek için master ve eylem planı hazırlanacak

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Sık sık köy yangınlarının yaşandığı Kastamonu'da çözüm arayışı için gerçekleştirilen çalıştayda 'köy yangınları eylem planı ve köy yangınları önleme master planı'nın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Kastamonu'da kurumlar arasında köy yangınlarını önlemek amacıyla iş birliği çalışması yapıldı. Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde "Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı" düzenlendi. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye'nin önemli afet türlerinden biri olan köy yangınlarına karşı politika ve strateji geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, iki gün sürdü.

Çalıştayın sonunda Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük tarafından çalıştay sonuç bildirisi okundu. Bildiride 'köy yangınları eylem planı ve köy yangınları önleme master planı'nın hayata geçirilmesi kararlaştırıldığı ifade edildi.

"Son 15 yılda yaşanan köy yangınlarında, 1700'ün üzerinde köy evimiz zarar görmüş, 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

Kastamonu'da son 15 yılda yaşanan köy yangınlarında bin 700'ün üzerinde köy evinin zarar gördüğünü ve 43 kişinin de hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Küçük, "Son yıllardaki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile beraber ihmal, dikkatsizlik ve kasıt gibi insan kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan köy yangınları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de can kayıplarının yanı sıra ekonomik, fiziksel ve kültürel kayıplara neden olmaktadır. Bitki örtüsüne bağlı ahşap yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, çeşitli nedenlerle başlayan küçük yangınlar hızla büyümekte, pek çok evi içine alarak köy ve orman yangınlarına dönüşmektedir. Küçük ve büyükbaş hayvan teleflerinin yanı sıra tarım alanlarını da tahrip eden köy yangınları, bölge halkını ekonomik ve sosyal kayıplara uğratarak geçim kaynaklarını yok etmektedir. Kastamonu ilimizde son 15 yılda yaşanan köy yangınlarında, 1700'ün üzerinde köy evimiz zarar görmüş, 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarımsal faaliyetlerde kullanılan birçok yapı ve alan yanarak yok olmuş, önemli ölçüde hayvan telefleri yaşanmıştır" dedi.

"114 alanında uzman katılımcının iştirakiyle toplanmıştır"

Alanında uzman 114 katılımcının iştirakiyle toplantılar düzenlendiğine dikkati çeken Küçük, çalıştayda 5 çalışma masasının oluşturulduğunu ve 31 alt başlığın tartışmaya açıldığını ifade ederek, "Yapılan müzakere ve değerlendirmeler sonucunda; Köy Yangınları Eğitim ve Farkındalık Çalışma Masası, 22 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 4 karar ile 18 eylem önerisi, Köy Yangınları Müdahale Çalışma Masası, 23 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 7 karar, 16 eylem önerisi, Köy Yangınlarındaki Fiziksel Altyapı Eksikleri ve Risk Analizi Çalışma Masası, 23 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 5 karar 17 eylem önerisi, Köy Yangınları Teknoloji ve Yenilikçi Yaklaşımlar Çalışma Masası, 23 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 5 karar, 17 eylem önerisi, Köy Yangınları Sonrası İyileştirme Çalışma Masası, 23 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 6 karar, 13 eylem önerisi olmak üzere çalıştayda toplam 27 karar ve 81 eylem önerisi karara bağlanmıştır" diye konuştu.

Çalıştayın önemine değinen Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, "Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı'nda afet öncesinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler ile tüm kurum ve kuruluşların 'krizyYönetimi' anlayışından 'risk Yynetimi' anlayışına geçmesinin, afet sonrası oluşan hasar ve maliyetin azaltılmasının önemi özellikle vurgulanmıştır. Köy yangınlarında; eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin risk azaltmaya katkısı, etkin ve hızlı müdahale yöntemleri, köylerdeki mevcut söndürme altyapılarının durumu, afetin her safhasında teknolojiden faydalanma ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri gibi birçok konu bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla müzakere edilmiştir. 'Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı' yangınların önlenmesinde fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel zararların en aza indirgenmesinde hayati önem taşıyan karar ve eylem önerilerinin belirlendiği, aynı zamanda 'köy yangınları eylem planı' ve 'köy yangınları önleme master planı'nın hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacak bir faaliyet olmuştur. Benzer afetlerin tekrar yaşanmaması umuduyla, çalıştayın ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Çalıştayda alınan 27 karar ve 81 eylem önerisi bulunuyor"

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, çalıştay hakkında bilgiler vererek, köy ve ev yangınları ile mücadelenin çok önemli olduğunu kaydetti. Ergün, "Çalıştayda alınan 27 karar ve 81 eylem önerisi bulunuyor. Kastamonu valiliğinin yetkisi içerisinde kalanlarla ilgili olarak yarından itibaren ilk fırsatta bu önerileri karara geçirmek için ilçe kaymakamlarımızla, yerel yönetimlerle, belediye başkanları muhtarlar ve kamu kurumlarıyla birlikte elimizden gelen bütün gayreti göstererek hızlı bir şekilde aksiyon alacağımızı ifade etmek isterim. Ayrıca alınan bazı kararlarla ilgili kanunun değişmesi gerekiyor. Bu noktada da Valiliğimiz aracılığıyla girişimlerde bulunacağız" dedi.

Yangınlara karşı mücadelenin önemli olduğunu söyleyen Ergün, "Yangınlar, çok önemli bir konu ve Kastamonu'nun da canını yakıyor. Bu önemli konuda emek harcayan katılımcılarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KASTAMONU