Kastamonu'da Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi Gerçekleştirildi

27.05.2025 17:27
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Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi', iklim değişikliğinin etkilerini ve gençlerin katkılarını ele aldı. Etkinliğe katılan uzmanlar, iklim kriziyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi"nde iklim değişikliğinin etkileri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi", Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği zirve, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Cide Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlendi. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalar, sürdürülebilir çevre çözümleri ve gençlerin iklim vizyonu gibi konularının ele alındığı etkinliğe Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkileri giderek derinleşiyor"

Zirvede konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, "İklim krizi, dünyanın her tarafından etkileri derinden hissediliyor. Yakın zamanda farklı coğrafyalarda seller oldu. Kış mevsiminde Kaliforniya'da, hatta Güney Kore'de orman yangınları meydana geldi. Önümüzdeki dönem sıcakların artacak olacağı bir dönem, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak hem tarımsal noktada yaşanacak sıkıntılar hem bazı bölgelerde ani yağışlar neticesinde meydana gelen sel ve su baskınları, orman ekosistemlerini, maki ekosistemlerini, çayır ekosistemlerini etkileyen orman yangınlarının tamamını değerlendirdiğimizde iklim krizinin yakından yansımalarıdır. İklim krizi dediğimiz bu küresel kriz kavramıyla tüm insanlar bir mücadele içerisinde. Bu mücadele toplumların tek başına yapabileceği bir mücadeleden çıkıp birlikte yapabilme, birlikte üretme kavramını da beraberinde zorunlu hale getirdi" dedi.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında yaptıkları akademik ve uygulamalı çalışmalarla çevre dostu kalkınma hedeflerine çözün sunmayı temel öncelikli hedef olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Küçük, "Bu projeyle gençlerin iklim krizine aktif katılımını destekledik. Sürdürülebilir bir gelecek için sadece bilgi üretmek değil, aynı zamanda sorumlu olan bir üniversite iddiamızı bir kez daha ortaya koymuş bulunuyoruz. Üniversiteler sadece bilim üretme merkezleri değil, aynı zamanda toplumsal meselelere karşı ki iklim değişikliği bunlardan en önemlisidir. Bu sorunlara karşı çözüm üreten, bölgesel ve ulusal kalkınmaya etki eden ortak akılı teşvik eden, geleceğe dair umutları besleyen kurumlardır. İklim krizinin her geçen gün derinleştiği bu çağda genç kuşakların bilgi ile bilinçle ve sorumluluk duygusuyla donatılması geleceğimiz açısından en büyük güvencelerden birisidir. Bu doğrultuda üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil, çevresel duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirme çabasıyla da örnek olmayı sürdürmektedir. Bu zirvede gençlerimizin oluşturduğu tematik gruplar aracılığıyla; iklim eğitimi, afet yönetimi, teknoloji ve girişimcilik, sürdürülebilir şehircilik ve yerel iklim eylemi gibi alanlarda değerli öneriler paylaşılacak" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, yapay zeka gibi bilimsel verileri, yenilikçi teknolojilerle, sürdürülebilir politikalarla tartışarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için somut adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.

"Türkiye, iklim krizini an ağır yaşayacak ülkelerden biri"

Çevre ve iklim temelli girişimlerin yalnızca bilimsel düzeyde değil, toplumsal farkındalık boyutunda da desteklenmesi gerektiğini belirten Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye, iklim krizini an ağır yaşayacak ülkelerden biri. Devletimizin diğer ülkelerden çok daha önce harekete geçmesi elbette ülkemiz adına bir umut. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi açıkladık. Bu hedefe ulaşmak için adil, kapsayıcı ve bilim temelli mücadele içindeyiz. Bu toplantı da zaten bu hedefin dayanaklarından, parçalarından, ürünlerinden biri" şeklinde konuştu.

Kuraklık artarken bir yandan da sel baskınlarının arttığını söyleyen Ekmekci, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel planların hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Zirvede konuşan Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör de, iklim krizinin, artık yaşamın içinde olan bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Erdem, "İklim Krizi ve Yeni Sosyal Hareketler" başlığı adı altında sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Ulusal İklim Vizyonu Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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