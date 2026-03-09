Katar\'da mahsur kalan Türk sporcular memleketine döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden futbol turnuvası için Katar'a giden, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sebebiyle bölgede 12 gündür mahsur kalan 31 kişilik sporcu kafilesi bugün Türkiye'ye döndü. Sporcular aileleri tarafından karşılandı.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulübü Küçükada Spor, Katar Aspire Akademi'nin davetiyle futbol turnuvasına katılmak üzere 25 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından iptal edilirken, İran'ın karşı saldırıya geçmesi sonrasında bölgenin hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Uçuşların iptal olması sebebiyle Doha'da 12 gün mahsur kalan Türk kafilesi, gerekli izinlerin alınmasının ardından dün saat 15.00'te Aspire Akademi tesislerinden ayrılarak otobüsle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Türkiye'nin Doha'daki yetkilileri ve Katarlı bürokratlar tarafından uğurlanan kafile, yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından Riyad'a ulaştı. Bugün sabah saat 06.30'da Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a hareket eden Türk sporcular, daha sonra uçakla İzmir'e geldi. Türk topraklarına ulaşan kafile, daha sonra karayolu ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Kulüp tesislerinde sporcuları karşılayan aileler, çocuklarına sarılarak büyük sevinç yaşadılar. Aileler, kafilenin sağ salim yurda dönmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.

"Füzeler havadayken imha ediliyordu"

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, "Aslında biraz korktuk. Ama kaldığımız tesis bayağı güvenliydi. Havadaki füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu. Ama yine de kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Sağlık durumum iyi, sadece biraz kulağım ağrıyor" dedi.

Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez de kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Şu an dünyanın en mutlu babasıyım. Herkesin evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha'da mahsur kaldıkları süre boyunca yakından ilgilenen herkese minnettarım" diye konuştu.

"Üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı"

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe, "Kuşadası'na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Kuşadası'nda aileler çok tedirgin olmuştu. Biz biraz endişe içerisindeydik. Çünkü üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine emanet ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN