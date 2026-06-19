Kayısı Hasadı Başladı, Üreticiler Zor Durumda

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Ege Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde kayısı hasadı başladı. Çilek, şeftali, portakal, kayısı ve çeşitli narenciye ürünlerinin yetiştirildiği bölgede üretim devam ederken, hem tarım işçileri hem de üreticiler ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Sultanhisar ilçesinde kayısı hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kayısı hasadında bu yıl yüzler gülmedi. Hasadı yapan tarım işçileri aldıkları ücretten, üreticiler ise girdi maliyetlerinden dert yandı.

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını anlatan tarım işçisi, "Ekonomi hiç iyi değil. Çoluk çocuk okutuyoruz ama geçinemiyoruz. İşe gelmesek geçinemeyiz. Çalışmazsak ne yapacağız? Maaşımız yok, düzenli gelirimiz yok. En azından burada çalışınca elimize üç beş kuruş geçiyor ama o da hafta başına kalmadan bitiyor" dedi.

Kayısı hasadında çalışan bir başka kadın işçi de hayat pahalılığından yakınarak, "Ekonomi hiç iyi değil. Her şey çok pahalı. Yetmiyor, bitmiyor. Tavuk bile alamıyoruz. Ekmek alabildiğimize şükrediyoruz. Her şey pahalı" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLER BİLE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR"

Kayısıları ayıklama ve düzenleme işinde çalışan emekli bir vatandaş ise aldığı ücretle geçinmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bir markete giremiyorsun, bir kasaba gidemiyorsun. Her şey ateş pahası. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Ev kiram 10 bin lira. Çalışmasak aç kalırız. Bu yüzden emekliler bile çalışmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"KAYISI ÜRETİCİSİ DE TÜCCARI DA KAZANAMIYOR"

Bölgede kayısı üretimi yapan çiftçiler ise ürün fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını dile getirdi. Üreticiler, ilaç, gübre, su ve işçilik giderlerinin sürekli arttığını, buna karşın ürün fiyatlarının düşük kaldığını ifade etti.

Bir üretici, kayısının dalında 20 ila 35 lira arasında alıcı bulduğunu belirterek, "Bu şartlarda kimse para kazanamaz. Ne üretici kazanıyor ne tüccar. Maliyetler çok yüksek ama ürün para etmiyor. Halde 30 liraya satılan ürünün önemli bir kısmı masraflara gidiyor" dedi.

"HALDE 25 LİRA OLAN KAYISI PAZARDA 50 LİRANIN ALTINA SATILMIYOR"

Atça Sebze Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren Ercan Sarıkaya, üreticilerin fiyatlardan memnun olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu anda kayısı burada 20 ila 30 lira arasında satılıyor. Ancak üretim maliyetleri de kilogram başına 20-25 lira seviyesinde. Bu nedenle çiftçi memnun değil. Halde 25 liraya satılan kayısı pazarda 50 liranın altına satılmıyor. Burada 50 lira olan ürün ise pazarda 100 liraya kadar çıkabiliyor"

Aradaki fiyat farkında nakliye, mazot ve diğer giderlerin etkili olduğunu belirten Sarıkaya, buna rağmen ortaya çıkan farkın çok yüksek olduğunu savundu.

"İHRACAT OLMAZSA FİYATLAR DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Meyvede bolluk yaşandığını ifade eden Sarıkaya, ihracat kanallarının yetersiz olmasının fiyatları aşağı çektiğini belirterek "Kirazımız bol, çileğimiz bol, kayısımız bol, şeftalimiz bol. Bütün meyveler birbirini etkiliyor. İhracat olmadığı için ürün iç piyasaya yükleniyor ve fiyatlar düşüyor. Bu durumdan ne üretici memnun ne de tüketici. İhracatın artırılması gerekiyor" diye konuştu.

"TARIMDA ÜRETİM PLANLAMASI ŞART"

Tarım sektöründeki temel sorunun plansız üretim olduğunu savunan Sarıkaya, bir yıl para eden ürüne ertesi yıl çok sayıda üreticinin yöneldiğini, bunun da arz fazlasına neden olduğunu ifade ederek, "Bir yıl para eden ürün ertesi yıl herkes tarafından ekiliyor. Bu kez ürün fazla oluyor ve fiyatlar düşüyor. Üretim planlaması yapılmadığı sürece bu sorunlar devam eder. Bazı yıllar ürün çok pahalı oluyor, vatandaş alamıyor. Bazı yıllar ise fiyatlar çok düşüyor, çiftçi kazanamıyor. Türkiye'nin sürdürülebilir bir üretim politikasına ihtiyacı var" diye konuştu.

Atça'da üreticiler, artan maliyetler karşısında ürün fiyatlarının yükselmesini, ihracat olanaklarının geliştirilmesini ve tarımsal üretimde planlama yapılmasını talep ediyor.