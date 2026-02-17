Kaymakam Aydın\'ın yürek ısıtan hikayesi: "Down sendromlu evladımız en büyük bereketimiz oldu"

Samsun'da düzenlenen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" buluşmasında konuşan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, down sendromlu evlatlarıyla yaşadıkları zorlu süreci ve sonrasında hissettikleri mutluluğu genç çiftlerle paylaşarak, "O çocuk bizim ailemiz için şans, bereket ve mutluluk oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin sahadaki görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Evlilik kredisinden faydalanan çiftlerin katıldığı program, Mavi Işıklar Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde yapıldı. Programda Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve eşi Özlem Nom Aydın, gençlerle söyleşi yaptı.

"Ailede baba, baba olacak; anne, anne olacak"

Programda konuşan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, eşi Özlem Nom Aydın ile tanışma hikayelerini anlattıktan sonra, çocuklarının down sendromlu dünyaya geldiğini belirterek yaşadıkları süreci samimi ifadelerle paylaştı. Zor günleri inanç ve dayanışmayla aştıklarını vurgulayan Aydın, "Hayat güzel günler de gösterecek zor zamanlar da. Önemli olan, güzel günleri paylaştığınız gibi zor zamanları da birlikte karşılamaktır. İnsan ilk anda kabullenemiyor. Ancak biz en başta bir canlının hayatına son verme hakkımız olmadığına inandık. Rabb'imden gelecek olan baş göz üstüne dedik. Çocuğumuz doğdu ve down sendromlu olduğu kesinleşti. İkimiz için de çok zor bir dönemdi. Ne zaman meseleyi rıza çizgisine taşıdık, işte o zaman iç huzurunu yakaladık. O çocuk bizim ailemiz için şans, bereket ve mutluluk oldu. Biz şu anda onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Her gün yaptığı ayrı bir şeyle bizi ayrı mutlu ediyor. İyi ki biz bu evladımızın dünyaya gelmesine müsaade etmişiz. Yoksa ömür boyu onun vicdan azabıyla yaşardık" diye konuştu.

Aile içindeki rol paylaşımına da değinen Aydın, "Ailede baba, baba olacak; anne, anne olacak. Baba anneliğe soyunmayacak, anne babalığa soyunmayacak" ifadelerini kullandı.

"İyi geçinmeye gönlünüz olacak"

İngilizce öğretmeni eşi Özlem Nom Aydın ise yeni evli çiftlere, "İyi geçinmeye gönlünüz olacak. Ben hala yeni bir şey öğreniyorum. Benim için de hala yola devam ettiğim bir süreç. Burada anahtar cümle, geçinmeye gönlü olmaktır. Bunun için çabalamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk de, "Evlilik çok güzel bir kurum, toplumun en değerli kurumu. Neslimizin devam etmesi gerekiyor. Yaşamda insanın birilerine tutunması gerekiyor. Hayattaki en büyük destekçim eşimdir" dedi.

"Gençlik geleceğimiz, ailemiz gücümüz"

Toplantıda konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Bugün burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sağlanan evlilik kredisi desteğinden yararlanarak yuva kuran gençlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu destek yalnızca bir ekonomik katkı değil; aynı zamanda devletimizin ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine verdiği önemin somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı', bizlere çok açık bir gerçeği yeniden hatırlatmaktadır: Gençlik geleceğimiz, ailemiz gücümüz. Aile ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar güçlü olur. Aile; sevginin, dayanışmanın, merhametin ve sorumluluğun öğrenildiği ilk yerdir. Bir çocuğun hayata tutunduğu, bir bireyin değerlerle buluştuğu, bir toplumun kültürünü ve inancını yarınlara taşıdığı en sağlam yapıdır. Bugün burada kurulan her yuva yalnızca iki insanın hayatını değil, ülkemizin yarınlarını da inşa etmektedir. Gençlerimizin evlilik yolunda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. İşte bu nedenle devletimizin sunduğu evlilik kredisi gibi destekler, gençlerimizin umutlarını güçlendiren, 'yalnız değilsiniz' mesajını veren çok kıymetli adımlardır" açıklamasında bulundu.

"Türk milleti geniş ailedir"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da şunları söyledi:

"Devletimiz her zaman ailelerin yanında oldu. Yeni ailelerin yanında olmaya devam edecek. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. İnşallah çok güzel evlatlarınız olur; sayıları da bolca olur. Türk milleti çekirdek aile değildir. Türk milleti geniş ailedir. Böyle bir aile kültürü içerisinde büyüyen çocuk da kaliteli olur."

Program, katılan evli çiftlere yapılan ikramla son buldu. - SAMSUN