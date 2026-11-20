Kayseri Barosu tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Narin Boran Elbaşı, "Çocuk işçiliği, ülkemizin öncelikli mücadele alanlarından biri olmalıdır" dedi.

Kayseri Barosu'nda düzenlenen basın açıklamasına Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Narin Boran Elbaşı, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. Savaşların ve siyasi hesapların bedelini çocukların ödememesi gerektiğini söyleyen Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Narin Boran Elbaşı, "Bugün burada yalnızca çocuk haklarını hatırlatmak için değil; dünyanın ve ülkemizin farklı bölgelerinde çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek, bu ihlaller karşısında hukuki ve toplumsal sorumluluğumuzu bir kez daha vurgulamak için bulunuyoruz. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını güvence altına alan evrensel bir hukuki belgedir. Türkiye'nin de taraf olduğu bu Sözleşme, çocukların yalnızca korunmaya muhtaç bireyler değil, bağımsız hak sahibi kişiler olduğunu kabul etmektedir. Ancak aradan geçen yıllara rağmen dünyanın pek çok yerinde çocuklar, sahip oldukları en temel haklardan dahi mahrum bırakılmaktadır. Çocuk hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin kabul edilmiş olması, ne yazık ki ihlallerin önüne geçmeye yetmemektedir. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar savaşların, çatışmaların, açlığın, yoksulluğun ve zorunlu göçün en ağır mağdurlarıdır. Gazze'de çocuklar bombalar altında hayatını kaybetmekte, yaralanmakta, ailelerini kaybetmekte; açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi ağır şartlarla mücadele etmektedir. Sudan'da, Ukrayna'da ve diğer çatışma bölgelerinde çocuklar savaşın doğrudan hedefi veya en ağır mağduru haline gelmektedir. Okulların ve hastanelerin zarar görmesi, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması, çocukların yerinden edilmesi ve insani yardıma erişimlerinin engellenmesi kabul edilemez. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olmadığı gerçeği unutulmamalıdır. Savaşların, siyasi hesapların ve güç mücadelelerinin bedelini çocuklar ödememelidir" dedi.

"Çocuk işçiliği, ülkemizin öncelikli mücadele alanlarından biri olmalıdır"

Türkiye'de öncelikli mücadelelerden birinin çocuk işçiliği konusu olduğunu söyleyen Elbaşı, "Dünyada milyonlarca çocuk; çocuk işçiliğine, insan ticaretine, açlığa, eğitimsizliğe, ayrımcılığa ve istismara maruz kalmaktadır. Çocukların güvenli bir çocukluk yaşayabilmesi, yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de etkili ve kararlı bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde de çocuk hakları bakımından çözüm bekleyen ciddi sorunlar bulunmaktadır. Çocuk yoksulluğu, eğitimde fırsat eşitsizliği, çocuk işçiliği, istismar, ihmal, aile içi şiddet ve çocukların suça sürüklenmesi birbirinden bağımsız sorunlar değildir. Yoksulluk nedeniyle eğitimden uzaklaşan, çalışmak zorunda bırakılan, yeterli beslenemeyen ve sosyal destek mekanizmalarına erişemeyen çocuklar, aynı zamanda istismar ve sömürüye karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Çocuk işçiliği, ülkemizin öncelikli mücadele alanlarından biri olmalıdır. Çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, iş kazalarında yaşamlarını yitirmeleri veya sağlıklarını kaybetmeleri hiçbir şekilde olağanlaştırılamaz. Çocukların eğitim hakkının ve güvenliğinin ekonomik gerekçelerle geri plana itilmesi kabul edilemez. Çocuklara yönelik cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet, ihmal, akran zorbalığı ve dijital ortamda gerçekleştirilen istismar vakaları etkin koruma ve mücadele mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle çocukların internet ortamında karşılaştıkları tehditler, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin ihlali, günümüzün önemli çocuk hakları sorunları arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Çocukları suça sürükleyen şartlarlar araştırılmalı"

Elbaşı, çocukların suça sürüklenmesinde etkili olan şartların araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmesi, eğitim hayatından koparılması ve çocukluk dönemlerini yaşayamaz hale getiren uygulamalarla mücadele edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, adli süreçteki çocuklara ilişkin meseleler yalnızca cezalandırma ekseninde ele alınmamalıdır. Çocuğu suça sürükleyen sosyal, ekonomik ve çevresel şartlar araştırılmalı; önleyici, koruyucu, rehabilite edici ve çocuğu topluma kazandırıcı mekanizmalar etkin biçimde işletilmelidir. Çocukların korunması, yalnızca ihlal gerçekleştikten sonra müdahale etmekle değil, ihlale neden olan şartları ortadan kaldırmakla mümkündür. Kayseri Barosu olarak çocuk haklarının korunmasını, yalnızca belirli günlerde gündeme getirilen bir konu değil, süreklilik gerektiren hukuki ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de çocuk hakları alanında çeşitli eğitim, bilgilendirme, farkındalık ve iş birliği çalışmaları gerçekleştirdik. Çocukların korunması, haklarının tanıtılması, istismar ve ihmalle mücadele edilmesi ve çocuk adalet sisteminin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüttük. Çocuk haklarına ilişkin sorunları gündeme taşıdık ve çözüm süreçlerine katkı sunmaya gayret ettik. Bu çalışmalarımızı yeni dönemde de daha kapsamlı, daha etkin ve sürdürülebilir bir anlayışla devam ettireceğiz. Çocuk Hakları Komisyonumuz aracılığıyla; ilimizde yaşanan çocuk hakları ihlallerini yakından takip edecek, kamuoyuna ve adli mercilere yansıyan olayları değerlendirecek, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuki girişimlerde bulunacağız. Çocuk istismarı, ihmali, şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk ölümleri gibi olaylarda hukuki süreçlerin etkin yürütülmesini takip edeceğiz. Çocukların mağdur veya taraf olduğu yargılamalarda üstün yararlarının gözetilmesi, adalete erişimlerinin sağlanması ve yargılama sürecinde ikincil örselenmenin önlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocukların haklarını öğrenmeleri, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade edebilmeleri ve hak arama yollarına ulaşabilmeleri amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları istismar, siber zorbalık ve mahremiyet ihlallerine karşı farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. Çocukların korunmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuk dostu adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın temelinde yalnızca sorunları dile getirmek değil, çözümün bir parçası olmak ve hukukun bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek bulunmaktadır" dedi.

"Çocuk haklarını korumak geleceği korumaktır"

Çocukların daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele edeceklerini söyleyen Elbaşı, "Kamu kurumlarına ve topluma çağrımızdır. Çocukların korunması konusunda görev ve sorumluluğu bulunan bütün kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, eğitim kurumlarını ve ilgili kuruluşları daha etkin, koordineli ve önleyici politikalar geliştirmeye çağırıyoruz. Çocuk istismarı ve ihmali vakalarında etkin soruşturma yürütülmeli, çocukların güvenliği derhal sağlanmalı, çocuk işçiliğiyle mücadele güçlendirilmeli, eğitimden kopan çocuklar için etkili destek mekanizmaları oluşturulmalı ve çocuk koruma hizmetleri kağıt üzerinde kalan düzenlemeler olmaktan çıkarılmalıdır. Çocukların haklarını ihlal eden hiçbir eylem görmezden gelinmemeli, hiçbir çocuk yaşadığı mağduriyetle baş başa bırakılmamalıdır. Kayseri Barosu olarak, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çocuk hakları alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi; çocukların yaşam hakkının, güvenliğinin, eğitim hakkının, beden ve ruh bütünlüğünün korunması için hukuki ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Çocuk hakları bir lütuf değil, hukuki bir güvencedir. Çocukları korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğudur. Hiçbir çocuk yoksulluk, savaş, şiddet, istismar, ihmal veya ayrımcılık nedeniyle çocukluğunu kaybetmemelidir. Kayseri Barosu olarak çocukların haklarının takipçisi olmaya, sesi duyulmayan çocukların sesi olmaya ve çocukların güvenli bir gelecekte yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocukların haklarını korumak, geleceği korumaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Özsoy: "Kayseri'de ÇAM projesi çalışmaları devam ediyor"

Kayseri Barosu Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy da, "Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) projesi, Türkiye'de sayılı illerimizde vardı. Kayseri de geçen sene bakanlığın mevcut stratejisine alındı ve Kayserimize de o müjde geçen dönem verildi. Çalışmaları devam ediyor. ÇAM projesindeki özellik ise şu suça sürüklenen çocuklarımızın bu tür akademi içerisinde yani adalet merkezi içerisinde yargılaması yapılacak. Burada pedagoglarımız olacak, psikiyatristler olacak. Yani çocuklarımızın psikolojisi gözetilerek yargılamalar adliye dışında yapılacak. Bu da önümüzdeki yıllar hayata geçecek diye biliyorum. Kayserimiz için de büyük kazanım olacak" dedi.