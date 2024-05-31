Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte gençlerle buluştu. Programın ardından Hamlet oyunu izlendi.

31.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente biz dizi ziyaret için gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte Kayseri'nin gençleri ile buluştu. Söyleşi programı sonrasında Başkan Büyükkılıç'ın daveti ile Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Hamlet oyunu izlendi.

Hizmete açtığı Devlet Tiyatrosu ve sanat merkezleri ile Kayseri'de gençler başta olmak üzere sanatın ve sanatçının da destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli etkinliklerle de bu desteğini taçlandırıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki programları dolayısıyla şehre gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte gençlerle kucaklaştı.

Gençlerle Sanat ve Tiyatro Üzerine Söyleşi

Talas Gençlik Merkezi'nde sanat ve tiyatro üzerine gerçekleşen söyleşi buluşmasında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve çok sayıda tiyatro sever genç yer aldı.

Tamer Karadağlı ile Tiyatro Söyleşisi'nde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gençlere yönelik öğüt ve tecrübe dolu sözlerinde "Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim" diyerek, bir ağacın kökleri ve dalları gibi bütün olduklarını ancak kökler gibi dallar gibi farklılık gösterebildiklerini, bunun da ayrıştıracak bir yönü olmadığını ifade etti ve birliğe vurgu yaptı.

Konuşmasında sanat konusunda değinen Akar, karşılıklı iletişim için sanatın şart olduğunu paylaştı. Sanatın duygu ve düşünceleri ifade etmenin en kısa ve en etkili yolu olduğunu dile getiren Akar, "Bu konuda açık olmamız lazım. Sanata değer vermemiz lazım. Okumamız, anlamamız lazım. Hiçbir şey oturduğumuz yerde olmaz" dedi.

Akar, Büyük Türkiye vurgusu yaparak 2 bin 500 tarihi ile Türk milletinin gücüne işaret etti. Dünya üzerinde zulmün yaşandığını da kaydeden Akar sözü Filistin'de yaşanan katliama getirerek, "Zalimler her gün bir şeylerini kaybederler, bir gün her şeylerini kaybederler" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda programda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Vali Gökmen Çiçek'e, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Kayseri'ye her geldiğinde büyük bir keyif aldığını ve Kayseri'nin çok farklı bir şehir olduğunu dile getirdi. Karadağlı, gençlerden tiyatroya sahip çıkmalarını temenni etti. Söyleşide Karadağlı, katılımcı gençlerin sorularını cevapladı.

Birlikte Tiyatro Oyunu İzlediler

Söyleşi programı sonrasında Başkan Büyükkılıç'ın daveti ile Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen William Shakespeare'nin yazdığı, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun temsil ettiği Hamlet oyunu izlendi.

Başkan Büyükkılıç, oyunun genel sanat yönetmeni de olan Tamer Karadağlı'ya teşekkür ederek, "Hamlet oyununu büyük bir keyifle izledik. Böylesine büyük bir oyunun şehrimizde sahnelenmesinde büyük emeği olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyunumuzun Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'ya teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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