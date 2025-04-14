Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda 2024 yılına ait Faaliyet Raporu onaylandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek Kayseri'nin turizm ve enerji projeleri hakkında bilgi verdi.

14.04.2025 17:36  Güncelleme: 17:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 72 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, 2024 yılına ait Faaliyet Raporu, meclis üyelerince onaylandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 34 asıl, 38 ek olmak üzere 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, tüm ihtiyaçları önemsediklerini, kırsalın her kesimine hizmetler ulaştırdıklarını ifade etti. Büyükkılıç, yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlardan ve projelerden bahsederek, belediyede canlılığın ve sürekliliğin esas olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm alanında bir cazibe merkezi olacağını da belirterek, 7 farklı bölgede kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 1 büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi ile birlikte uzlaşma kültürü ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Büyükkılıç, toplu ulaşımda Türkiye'de bir ilk olacak Rüzgar Enerji Santrali projesine de özel parantez açarak, raylı sistemde kullanılan enerjinin tamamının bu projeden karşılandığını belirtirken, Güneş Enerji Santrali Projeleri'nin de dikkat çektiğini ifade etti.

El birliği ile fedakarca çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Yaptığımız işleri en doğru, en güzel şekilde, hem yasalara uygun anlayış içerisinde yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımın hepsinin alnından öpüyorum, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bu işleri yaparken el birliğiyle çalışma yapıyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok, fedakarca çalışıyoruz. Yapıcı, katkı sağlayan her birinize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz"

Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e de belediyelerin çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Önümüze ve işimize bakıyoruz. Her alanda hizmetlerimizle Kayseri'mizin bizi seven, seçen ve güvenen kardeşlerimize kendimizi ifade ederek hem de teşekkür ederek yol almaya gayret gösteriyoruz. Taşramız da dahil 16 ilçe belediyemizin hiçbirinde ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Bizim amacımız hiç kimseyi ötekileştirmemektir. O açıdan el ele, gönül gönle vereceğiz inşallah, hep beraber yol alacağız" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun hizmet etme makamındayız. İnsanların gönlünde yer etmeye çalışıyoruz. Tecrübemizle, samimiyetimizle, sizlere olan dostluğumuzla şehrimize layık olmaya özen gösteriyoruz. Bana vermiş olduğunuz destekten, vereceğiniz destekten, yapmış olduğunuz iyi niyetli eleştirilerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca zirai don hadisesi sonrası üreticilerin mağdur olmaması için üzerine düşen ne varsa yapacaklarının altını çizerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Meclis üyelerinin rapor hakkında görüşlerinin ardından, Faaliyet Raporu meclis üyelerince kabul edildi.

2024 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporu hakkında meclis bilgilendirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediye encümenine 5 üye seçimi de gerçekleştirildi.

Ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üye sayısı belirlenip, üye seçimi yapıldı.

Meclis üyeleri, Develi İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapımı ile ilgili Valilik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebini görüştü. Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında, Kayseri'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi maksadıyla çiftçilere yapılacak her türlü desteklerin yetki alanlarına göre kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye başkanlıkları, birlikler ve diğer meslek örgütleri ile iş birliği projesi kapsamında yapılması, bu kapsamda yapılacak ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de yer aldı. Talebi görüşen meclis üyeleri, oy birliği ile bu maddeyi de onayladı.

Meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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