Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Stres ve Zaman Yönetimi Konulu Sunum Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele 'stres ve zaman yönetimi' konulu sunum gerçekleştirildi.

Kayseri'de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturan, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkanı sağlayan önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi'ni hayata geçiren büyükşehir belediyesi, proje çerçevesinde Kayseri Kariyer Konferansları düzenliyor. İlki geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kayseri Kariyer Konferansları projesi çerçevesinde, ikinci konferans, Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Dr. Öğr. Üyesi Temircan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekibe desteklerinden dolayı teşekkür ederek; "Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyer adı altında organizasyonlar yapıyor. Bununla beraber çok daha güzel organizasyonlar yapıyor ki belli başlı bazılarına katılıyorum ve onur duyuyor, zevk alıyorum. Bununla beraber bugün beni davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Proje çerçevesinde Temircan, 'stres ve zaman yönetimi' başlıklı sunumunda iş hayatında stresi kontrol etmek, zaman yönetimi becerilerini arttırmak adına önemli bilgiler vererek, düşük stresli yaşam için önerilerde bulundu. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Temircan'a günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

Temircan, bilime önem verip, bu tarz farkındalık oluşturan projeler yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ