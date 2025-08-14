Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Silifke\'deki Orman Yangınlarına Destek Sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Silifke ilçesinde süren orman yangınlarına karşı yangın söndürme çalışmalarına su arazözü ve personel desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın talepleri doğrultusunda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına karşı hızlı bir şekilde harekete geçti. Yangın, bölgedeki orman alanlarını tehdit ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına etkin bir şekilde destek vermek amacıyla bölgeye su arazözü ve personel gönderdi.

Mersin'deki yangınla mücadeleye çok sayıda kurum katkı sağlarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği ekipler, yangının kontrol altına alınmasına katkı sunuyor.

Tüm Mersin halkına ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere kolaylıklar dileyerek, bölgedeki yangının bir an önce sonlanmasını temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgelere, gerekli görüldüğü takdirde destek sağlamaya devam edecek. - KAYSERİ