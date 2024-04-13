Kayseri Büyükşehir Belediyesi, \'Sırdaşın Olayım\' projesi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin hayata geçirdiği örnek projesi 'Sırdaşın Olayım' vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte 7/24 yerel yönetim hizmetlerini aralıksız sürdürürken, sosyal projelere de ayrıca özel önem veriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin öncü projesi olan 'Sırdaşın Olayım' vatandaşlara adeta umut oluyor.
"Hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olunuyor"
Hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan Sırdaşın Olayım projesi ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı; bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.
Sırdaşım Olayım Projesi ile vatandaşlar doğrudan uzmana ulaşılabiliyorlar. Bu kanal ile ister sesli veya görüntülü, ihtiyaç hissedilirse de yüz yüze görüşme gerçekleştirebiliyorlar. Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile amaç, 7/24 ulaşılabilir psiko-sosyal destek sağlanıyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psiko-sosyal desteğe 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.
"En başta gençlerin başvurabileceği güvenli bir adres"
Büyükşehir Belediyesi'nde Uzman Psikolog olan Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemleri ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini ifade ederek, gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Ceyhan, online veya yüz yüze görüşmeleri sağlayarak seans süreçlerini devam ettirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"En başta gençlerin başvurabileceği güvenli bir adres olmamız onlarla kuracağımız bağın ilk adımı oluyor. Çünkü bilgi alma süreçlerinde güven sağlamamız kendilerini daha rahat ifade etmelerine neden oluyor. Aynı zamanda gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca proje kapsamında sadece Kayseri ile başlayan sürecimizde şehir dışı görüşmelerle de devam ediyoruz."
"Büyükşehir belediyesi olarak ulaşabildiğimiz kadar hayatlara dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz"
Danışanların hayatlarına anlamlı dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Ceyhan, "Psikolog olmak benim için koşulsuz kabulün gerçek hayatta anlam buluşunu ifade ediyor. İnsanların kendisini keşfetme sürecinde onların yanında olmak çok anlamlı. Danışanlarımızın hayatlarına anlamlı dokunuşlar yapıyoruz. Sırdaşın Olayım projemiz ile 7/24 ücretsiz online ve yüz yüze nasıl talep ederlerse görüşmelerimizi sağlayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Toplumumuzda bazen psikoloğa gitmek yanlış bir kavram olarak görülse de herkesin, hepimizin hayatımızın dönüm noktalarında uzatılan bir ele, bir adıma ihtiyacı olmaktadır. Bu projeyle de insanların hayatına eşlik etmeye başladık ve sürecimiz yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşabildiğimiz kadar hayatlara dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Uzman Psikolog Ceyhan, bu zamana kadar bine yakın çağrı aldıklarını, yüzlerce kişi ile yüz yüze veya online olarak görüşme sağladıklarını, Kayseri dışında İstanbul, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Adıyaman, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Balıkesir, Hatay ve Kahramanmaraş illerinden de danışanlarla görüşmeler yaptıklarını vurguladı. - KAYSERİ
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