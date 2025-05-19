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Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

Kayseri\'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı.

19.05.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıldönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla, sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs; ezelden beri var olmuş ama, asla esir olmamış, Türk'ün tarih sahnesindeki yeni şahlanışı, taze bir fidan gibi göğe yükselişidir 19 Mayıs. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp, çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuş ve istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi son derece anlamlı ve kıymetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk'ün, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda, İstiklal mücadelemizin sembol gününün yıldönümünde, herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Ulu önder Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programda; dağcılar tarafından Vali Gökmen Çiçek'e Türk Bayrağı teslimi yapıldı. Program, halk oyunları gösterileri ve sporcular tarafından hazırlanan çeşitli faaliyetlerle devam ederken, alanda Türk Bayraklı sıcak hava balonu da şişirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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