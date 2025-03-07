Kayseri'de 750 Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
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Kayseri'de 750 Kişilik İftar Sofrası

Kayseri\'de 750 Kişilik İftar Sofrası

Kayseri'de Nasrullahzade Vakfı, Ramazan boyunca günlük 750 kişiye iftar yemeği veriyor.

07.03.2025 10:43
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Kayseri'de 441 yıldır hizmet veren Nasrullahzade Vakfı; Ramazan Ayı boyunca açtığı iftar çadırında 750 kişilik iftar yemeği veriyor.

1584 yılında kurulan Nasrullahzade Vakfı; Seyid Burhaneddin Hazretleri türbesi yanında kurulan iftar çadırında iftar yemeği veriyor. Çadırda her gün 750 kişiye verilen iftar yemeğinin yanında vakıf tarafından çeşitli yardım ve hayırlar da yapılırken, Vakfı Çalışanı Mehmet Soyaslan; "Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa 2 yıldır Ramazan İftar Sofrası'nı açıyoruz. Şuanda burada 750 kişilik iftar yemeği veriyoruz. 5 okulla beraber 1500 - 1700 arasında değişiyor. Bunun yanında yaptığımız diğer hayır yardımları devam etmektedir. Ramazan ayı öncesinde 3 bin torba 25 kiloluk un dağıtımı yaptık. Okullara olan hayırlarımız yılın 365 günü devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ise, her gün dolu dolu iftar geçirmeye devam ettiklerini kaydederek; "Kayseri'deki gönül soframızdayız. İftara dakikalar kala gelen misafirlerimizi çadırımızda ağırlamak için içeriye buyur ediyoruz ve bu günkü iftar yemeklerini ikram ediyoruz. Genel müdürlüğümüz 81 ilde iftar çadırları oluşturdu. Halka açık iftarlarımız var; paydaşlarımız, gönül dostlarımız ve bütün halkımızla beraber her gün dolu dolu iftar etmeye çalışıyoruz. İhtiyaca göre iftar veriyoruz, Kayseri'de minimum bin kişilik iftarımız var. Ama sayı artarsa dışarıda kimseyi bırakmıyoruz. Seyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin hemen yanındayız. Yolda kalan, eve ulaşamayan, iftar saatinde dışarıda kalan vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da çadıra gelerek vatandaşların iftarına ortak oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 750 Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika

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