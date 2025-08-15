Kayseri\'de AFAD Erva Spor Okulu Açıldı

Kayseri Valiliği'nin koordinasyon ve destekleriyle hayata geçirilen AFAD Erva Spor Okulu açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Erva bir annenin feryatla yakama yapışmasıyla başladı" dedi.

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Ali Ramazan Cami'nin alt bölümüne yer alan AFAD Erva Spor Okulu düzenlenen programla açıldı. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Selahattin Zobalı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Rifat Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Yaklaşık 3 ay önce Valimizin talimatlarıyla burada AFAD Erva Spor Okulu'nun açılışına start verilmişti. Gerçekten başta kurumumuz olmak üzere bu işe gönül vermiş kuruluşlarımız ve amirlerimiz çok hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmekte. Aynı zamanda da özellikle AFAD'ın fazla bir spor tesisi olmayan bu mahallede spor okulunu planlaması başta sporu yönetenler olan bizlerin olmak üzere çok önemli. Yapılacak olan branşlarla birlikte buradan çıkacak sporcularımıza alt yapıda önemli bir yer olacağını biliyoruz" dedi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç de, burada olmalarının kendileri için bir gurur olduğunu söyleyerek, "Koskocaman Erva ailesine katılmak bizi ayrı bir gururlandırıyor. 300 sporcuya ulaşacak potansiyeldeki bir mahallede bizlerin olması gerçekten bizleri ayrı bir heyecana itiyor. AFAD gönüllüleriyle, AFAD personeliyle bizlerinde buradaki gençleri geleceğe daha emin adımlarla daha sağlam yetişecek olması ve bunda da bizim katkımızın olması gurur duyacağımız bir husus. Bu anlamda buranın açılmasında destekleri olan başta valimize ve kıymetli vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanımıza, diğer kurum çalışanlarına, kendi çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Erva Spor Okulu'nun her mahalledeki açılışı muhakkak ki önemli. Ancak şu ana kadar açılışlarını yaptıklarımız içerisinde en önemlisi Yenideoğan Mahallesi'ndeki olan. Çünkü burası hakikaten çocukların spor yapabileceği böyle bir tesisle buluşabileceği açısından son derece isabetli bir yer. Çünkü bölgenin maalesef sosyal donatılar yönünden ihtiyacı olan bir bölge" ifadelerini kullandı.

'Mahallede top oynayan gencin olimpiyat hayalini yerine getirmenin adıdır Erva Spor Okulu' diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Kötülüğün köküne ne dökülürse, nerede yapılıyor? diye sorulursa her halde Erva da yapılıyor diyebiliriz. Valimize ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gençliğe teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Her program da mutlaka şampiyon biriyle karşılaşıyoruz. Allah sayılarını artırsın diyoruz. Devletimiz var olsun. Gençlerimizin katılımı çok olsun" şeklinde konuştu.

Erva Spor Okulları projesine bir annenin feryadıyla başladıklarını aktaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Her Erva Spor Okulu açılışı benim için bayram gibi oluyor. Bazen Erva Spor Okulları'nın açılışında söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. 59 tane Erva Spor Okulu'nun açılışına katılmış birisi olarak, tekrara düşmekten endişe ediyorum. 1 buçuk yıl önce bir annenin feryadıyla, bir annenin gözyaşlarıyla çıktığımız bu yolda, çocuğu uyuşturucu batağına düşmüş bir annenin feryadıyla yakama yapışıp, 'sayın valim, sen 'evladı ölsün' diyen bir anne gördün mü? Evladım bana şiddet uyguluyor. 1 yıl önce ayağımın altını öpen evladım, şimdi bana yumruk atıyor. Sen devletsin benim kuzum ne olacak?' sözleri sonucu çıktığımız yolda arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık. 'Emniyetimizle, jandarmamızla vallahi göz açtırmayacağız' dedik. Gençlerimize tuzak kuran hiç kimseyi öyle boş boş gezdirmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından dua eşliğinde AFAD Erva Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. - KAYSERİ