Kayseri\'de Akkışla İlkokulu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilecek olan Akkışla İlkokulu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilecek olan Akkışla İlkokulu Temel Atma Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bizim en büyük gücümüz önce Allah sonra da birliğimiz, beraberliğimiz. Onun için diyoruz ki, istikrarı korumak lazım. Hizmet istikrarla gelir. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, bu güzel okulda okuyacak yavrularımızı şimdiden ülkemizin geleceği olarak görüyor, onları donanımı ve eğitimi için üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise "İster Kayseri'de, ister Akkışla'da, ister Türkiye de olsun, eğitim önemli ve şart. Biz binlerce yıllık milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize, evlatlarımıza aktaramadığımız sürece temelsiz binaya gökdelen yapmış gibi oluyoruz. Mutlaka bu eğitim konusunda çalışmalarımızı en kapsamlı şekilde sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Akkışla'ya yapılacak olan ilkokulun tek tek özelliklerini anlatan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da "İlçemizin 8 sınıfta, modern, bodrum zemin ve artı 3 kat olan bizlere hediye eden değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanımızın bir telefonuyla bu işin olduğunu özellikle söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Memduh babamızın her yerde ayak izi var' diyerek, sözlerine devam eden Arslan, " Mahallemizin bir ucundan, bir ucuna kadar her işinde, her gücünde gerek bize akıl vermekle, gerek bize yön vermekle, suyundan, tasından, her şeyinde emeği var. Minnettarım. Kıymetli babam Allah razı olsun. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak, Akkışla İlkokulu'nun temeli atıldı. - KAYSERİ