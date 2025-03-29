Kayseri'de Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kayseri\'de Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti yetkilileri, Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı'nda bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Programa katılanlar, birlik, beraberlik ve barış mesajları verdiler.

29.03.2025 15:43  Güncelleme: 15:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına, Başkan Büyükkılıç ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat mensupları ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Coşkulu şekilde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, "Huzur içerisinde daha nice Ramazanlara, bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. AK Parti'nin ruhuna yakışır, insanlara hizmet etme sevdasıyla koşturan siz dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında barış ve huzur içerisinde nice bayramlar kutlama dua ve temennisinde bulundu. Elitaş, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, kucaklaşmanın tavsiye edildiği en önemli günlerden birisi" sözleri ile AK Parti Genel Merkez Teşkilatı'nın düzenlediği vefa buluşmalarının önemine işaret etti.

85 milyonun tek yürek, tek yumruk olarak Türkiye Yüzyılına emin adımlarla yürümek gerektiğine vurgu yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise bayramların ve ramazanların da buna bir vesile olduğunu söyleyerek katılımcıların arife günü ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da birlik, beraberlik içerisinde bir bayrama daha kavuştuklarını dile getirerek, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bundan sonra da bu birlik ve beraberlik içerisinde tüm AK Parti fertleri olarak hep birlikte çalışacağız. Bütün İslam alemin, Türk dünyasının, Kayseri'nin ve ülkemizin bayramını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri Murat Cahid Cıngı da bereketli, güzel bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek katılımcılara muhabbet ve bayram sevinci içerisinde iyi bayramlar dilerken, Milletvekili S. Bayar Özsoy ise milletin hizmetkarı olduklarına vurgu yaparak tüm katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik etti. Milletvekili Ayşe Böhürler teşkilat mensupları ve tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Ramazan Bayramı vesilesiyle Gazze başta olmak üzere tüm dünyaya huzur ve barış gelmesini dilerken, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise böyle bir coşkuyu, kalabalığı görmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bir Ramazanı daha bereketiyle geçirdik. Çok şükür Kayseri'de çalınmadık kapı bırakmamak adına 16 ilçemizde gece gündüz denmeden çalışan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim nice nice bayramlara coşkuyla ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, teşkilat mensupları ve katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dileklerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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