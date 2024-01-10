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Kayseri'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide 114 yıl öncesine ait 42 gazete sergilendi - Son Dakika
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Kayseri'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide 114 yıl öncesine ait 42 gazete sergilendi

Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide, Kayseri'de en eskisi 114 yıl önce yayınlanmış 42 gazete sergilendi. Sergide ayrıca 22 adet dergi de sergilendi. Sergiye, Talas Belediye Başkanı, üniversite rektörü, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Koleksiyoner Faruk Yaman, sergideki eski gazete ve dergileri ziyaretçilere tanıttı ve Kayseri basın tarihine önemli bir arşiv sunduğunu belirtti.

Kayseri\'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide 114 yıl öncesine ait 42 gazete sergilendi
10.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:59
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Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide Kayseri'de en eskisi 114 yıl önce yayınlanmış 42 gazete sergilendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiye, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, öğretim görevlileri, Koleksiyoner Faruk Yaman ve vatandaşlar katıldı. Sergide 1910 ile 1990 yılları arasında yayınlanmış 42 adet gazete, 22 adet dergi olmak üzere toplamda 64 adet eser sergilendi. Sergilenen eski gazete ve dergiler Faruk Yaman tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.

Sergide bir konuşma yapan Koleksiyoner Faruk Yaman, "10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle bir Faruk Yaman sergisiyle buluşuyoruz. Bugün burada Kayseri'de çıkan gazetelerin, Kayseri basın tarihini anlatan gazetelerin bire bir örneklerini kes, kopyala yapıştır olmadan, fotokopi olmadan sergiliyoruz. Hepsinin gerçekleri burada. Şu anda 64 tane Kayseri'ye özgü gazeteleri sergiliyorum. Bunların 14 tanesi Cumhuriyet öncesine ait 22 tanesi dergi, geri kalan kısmı da gazeteler. Kayseri basın tarihi olarak önemli bir arşive sahibim. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda; akademisyenlere ışık tutacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide 114 yıl öncesine ait 42 gazete sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen sergide 114 yıl öncesine ait 42 gazete sergilendi - Son Dakika
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