Kayseri\'de Türkiye\'nin İlk Havacılık ve Uzay Meslek Lisesi Kuruluyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yaptırılan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'deki ilk havacılık ve uzay meslek lisesi kurulacak" dedi.

Konuşmasında lise hakkında bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, "Burası aslında benim çok uzun yıllardır arzu ettiğim, Kayseri'ye yakışacak, Kayseri'nin geçmiş tecrübesine, birikimine, tarihine uygun bir alt yapı olacak ve 100 yıl sonra havacılık tarihini tekrardan kaldığı yerden başlamasına vesile olacak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi. İçinde bulunduğumuz hangarımız birkaç uçağın buraya girip tamir yapılacağı formatta. Toplam 11 tane atölyemiz var. Şimdi biz de nasip olursa 100 yıl sonra aynı alanda, üstelik burası uçuş pistinin olduğu Tayyare Fabrikası bir bölge, 25 bin metrekare alanda bu liseyi ortaya çıkarttık. Mehmet Altun hayırseverimizin ismini verdik. Bakanlıktan aldığımız arsa karşılığında burayı yapmış olduk ama 2 katı, 3 katı para harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Bütün bu laboratuvarlarımızın hepsi teftiş ettiğimiz gibi hemen okulumuzun yan tarafında ortaokul yapacağız. Türkiye'deki ilk havacılık ve uzay meslek ortaokulu kurulacak. Hemen arka tarafa bir yurt binası yapılacak çünkü şu anda bu lisemiz LGS kapsamında sınavla öğrenci alacağı için Türkiye'nin her tarafından öğrenciler başvuru yapacak ve burası sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi olacak. Melikgazi Belediyesi olarak bütün proje bizim elimizden geçti, inşallah içinin teftişi dahil yapılacak yeni okul ve yurt da dahil belediyemiz tarafından yapılacak. Ankara'da ASELSAN'la ve Savunma Sanayisi'yle yapmış olduğumuz toplantıda kendileri de beyan ettiler. Türkiye'de 12 tane okul, Savunma Sanayi Başkanlığımızın himayesinde, desteğiyle inşallah yürüyecek. Bu okul da onlardan 1 tanesi olacak. Dolayısıyla burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın, TUSAŞ başta olmak üzere tüm ilgili savunma sanayinde iş yapan kurumların hep destekleri olacak. Hem buradan mezun olmadan önce öğrenciler buralarda staj yapacaklar ve istihdam oluşturacaklar. Bu lisenin sürdürülebilir olması için, her türlü imkanı karşılaması için biz Melikgazi Belediyesi olarak maddi manevi her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"LGS'de bizim hedefimiz en yüksek puanlı öğrencilerimiz"

Başkan Palancıoğlu, "LGS'de bizim hedefimiz tabii ki en yüksek puanlı öğrencilerimiz. İlk yıl burada İngilizce hazırlık olacak. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz ders verecek. Aynı zamanda staj için TUSAŞ başta olmak üzere havacılıkla ilgili ortak protokol kapsamında burada okuyan öğrencilerimizin buralarda staj yapmalarını sağlayacağız. Okul açılmadan önce ortaokul ve yurt inşaatına başlamış olacağız. Okulun içinde kütüphanesinin olduğu, yeni nesil bir dersliğin, sınıfın olduğu; aynı zamanda da bu hangarlara TUSAŞ'tan kullanılmış, bırakılmış uçak, helikopter, İHA, SİHA gelecek. Okulumuzda tam 11 tane laboratuvar var. Bunların her biri model uçak atölyesi, SİHA-İHA atölyesi, robotik atölyesi gibi havacılıkla ilgili kullanılan alet ve aparatlar içerecek. Aynı zamanda 2 bölüm açılacak. Bu 2 bölümden 24'er olmak üzere toplamda 48 öğrenci alacağız. 2025-2026 eğitim öğretim yılı döneminde toplam 48 tane öğrenci burada 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra gelecek sene Eylül ayında da 1. sınıf eğitimlerine başlanacak. Şu anda buraya yatay geçiş söz konusu değil. Öncelik burada tercih yapacak öğrenciler olacak. Kayseri'ni özellikle sanayi açısından, sektör olarak sanayisine yön vermek için bugünkü meslek liselerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Mühendislik fakültelerinde, bilgisayar ve uçak mühendisliği olmak üzere tüm mühendislik fakültelerinde de eğitim alabilecekler. Dolayısıyla bu okul sadece sanayinin canlanmasını değil, aynı zamanda da istihdamın önünü açacak, yurt dışına ihracatın önünü açacak. Üniversite konusunda da başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere havacılık ve mühendislikle ilgili birimlere çok rahatlıkla geçiş sağlayacak bir okul" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından okulun gezilmesi ile son buldu. - KAYSERİ