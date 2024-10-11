Kayseri Gastronomi Günleri'ne vatandaşlardan "mükemmel" yorumu - Son Dakika
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Kayseri Gastronomi Günleri'ne vatandaşlardan "mükemmel" yorumu

Kayseri Gastronomi Günleri\'ne vatandaşlardan "mükemmel" yorumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1 hafta boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri, hem şeflerden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

11.10.2024 12:04  Güncelleme: 12:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1 hafta boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri, hem şeflerden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği gastronomi dalında, Kayseri'de gerçekleştirdiği Gastronomi Günleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

7 gün süren Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası iş birliği ile gerçekleştirilen Kayseri Gastronomi Günleri'nde ünlü şefler gastroshow ve söyleşilerle, akademik panellerle birçok akademisyen ve yerel işletmeci katılım sağladı.

1 Ton Sucuk Döner İkramı Yapıldı

Etkinlikte, 57 yerel işletme çadırı, 9 ilçe belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Beyaz Masa ve İştirakleri, Kaymek A.Ş, Spor A.Ş, Kaytur A.Ş, Erciyes A.Ş.'nin çadırları ve etkinliğin ana sponsoru olan Şahin Sucukları'nın katılımı ile toplamdan 100 çadır ile hizmet verildi. Gastronomi Günleri kapsamında katılımcılara 1 ton sucuk döner ikramı da yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik hem şeflerden hem işletmecilerden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Konya'dan gelen Songül Bilecen isimli işletmeci, "Havalar da güzel gitti, memnunuz, katılım da güzeldi. Allah tekrarını nasip etsin. Konya'dan geliyoruz, açıldığı günden beri buradayız, gayet memnun kaldık. Emeği geçenlere teşekkür eder, tekrarını bekleriz" derken, Durmuş Kızılkaya ise "Etkinliğimizden çok memnunuz, misafirlerimizin aşırı yoğun ilgileri vardı. Belediyemize ve emeği geçen tüm sponsorlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şef Ramazan Akhan da Gastronomi Günleri'ni 'güzel' ve 'neşeli' olarak nitelendirerek, memnun kaldıklarını, her sene düzenlenmesini temenni ederken, Mizir Abi isimli işletmeci ise "Kayseri'de pizza yapıyorum, iki şubem var. Güzel geçti, memnun kaldık, hafta sonu çok yoğundu, hafta içi de güzeldi, akşam saatleri özellikle çok iyiydi. Bu organizasyon için emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Gerçekten Mükemmel Bir Park, Gez Gez Bitmiyor"

Kayseri Gastronomi Günleri'ne yurt dışından gelen Sümbül Çankaya da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne hayran kaldığını şu sözlere ifade etti:

"Bu millet bahçesine ikinci gelişim, oradaki arkadaşlara da mükemmel bir park olduğunu anlattım. Gerçekten mükemmel bir park, gez gez bitmiyor, daha tam gezemedik de zaten. Bu fuara ilk defa katılıyorum, çok güzel bir şey, her şey yöresel, lezzetli, çok beğendim, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Her şey mükemmel, Kayseri zaten mükemmel."

5'nci sınıf öğrencisi Mustafa Ünlü ise buradaki Spor A.Ş.'nin etkinlikleri başta olmak üzere tüm organizasyonun çok güzel ve eğlenceli olduğunu, Kitap Fuarı'na da herkesi davet ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

Üreticilerden Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

Haftada bir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldiğini vurgulayan İsmet Yücel de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun" derken, Tomarza Kadın Kooperatifi üreticisi Nafife Karahan ise 6 kadınla birlikte çalıştıklarını, Tomarza'nın coğrafi işaretli ürünlerini yaptıklarını ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile stantlarına bizzat gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İşletmeci Muhammed Aytekin de güzel bir festival geçirdiklerine vurgu yaparak, Kayserili vatandaşlara ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Gastronomi Günleri'ne vatandaşlardan 'mükemmel' yorumu - Son Dakika

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