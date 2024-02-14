Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını kınadı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail'in Filistin'e 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının durması ve bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 7 Ekim'de başlayan ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında 4 ayın geride kaldığını ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bini aştığını söyleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, " Gazze'de 7 Ekim günü başlayan karadan havadan ve denizden devam eden İsrail saldırı ve soykırımı 4'üncü ayı geride kaldı. Tüm dünyanın gözü önünde ve doğulu batılı hiçbir gücün müdahale etmeyip, sadece seyrettiği, çoğu zaman ekini ve nesli yok eden uluslararası anlaşmalara göre kullanılması yasak olan kimyasal bomba ve silahların da kullanıldığı saldırılar ne yazık ki acımasızca devam ediyor. Dört ayı geride bırakan saldırılarda bugüne kadar 12 bini çocuk, 9 bini kadın olmak üzere toplamda 30 bin insan hayatını kaybetti. Yıkıntıların altında cesetleri çürümeye terk edilen tahmini 10 bin insanı da dahil edersek, toplam 40 bin insan hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 80 bine ulaşmış durumda. ABD-İsrail güçlerinin acımasız saldırıları sonucu yıkılan evlerini beldelerini terk etmek zorunda kalan Gazze halkının büyük bölümü Mısır sınırındaki Refah sınırına sığınmış durumda olup, açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve barınma imkanlarından mahrum kalmış bir durumda, hayatta kalmanın çaresizliği içinde bulunuyorlar. Ne yazık ki İslam ülkelerinin ve birleşmiş milletlerin gönderdiği insani yardım tırlarının sınırı geçerek Gazzeli mazlumlara ulaşmasına da katil ABD ve İsrail büyük engeller koymuş bulunuyor. Ne yazık ki tüm insanlığın gözü önünde ABD ve İsrail saldırıları ile Gazze Filistin halkı yok edilmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
Gazze ve Filistin'deki saldırıların derhal durması gerektiğini ifade eden Taş, "Refah Sınır kapısı açılsın insani yardımlar Gazze'nin yardımına ulaşsın. Yakında Gazze'ye yardım için yola çıkacak özgürlük konvoyu uluslararası güvenlik sağlanarak, Gazze'ye ulaşsın. Gazzeli yaralıların İslam ülkelerinde tedavilerinin yapılması için seferberlik başlatılsın. Gazze ve Filistin de kalıcı ateşkes ve Filistin halkının güvenliğinin sağlanması, Türkiye Mısır yetkilileri arasındaki görüşmeler ve İslam işbirliği toplantılarında ana gündemde olsun" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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