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Kayseri İhracatçı Birliği Kurulmalı

Kayseri İhracatçı Birliği Kurulmalı

MÜSİAD Başkanı Akmermer, Kayseri'nin Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde yer almasını eleştirdi.

13.03.2025 12:47
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer; "Kayseri'nin Akdeniz İhracatçılar Birliği altında olmasını ben bir Kayserili olarak hazmedemiyorum. 1 liralık ihracat yapan bir kişi değilim. Böyle bölgesel bir ihracatçılar birliğini Kayseri kurabilir" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Suriye'deki uluslararası yapılanmanın Türkiye üzerinden döndüğünü ve bunun da Türkiye için büyük avantaj olduğunu kaydederek; "Suriye çok daha önemli hale geldi 24 saat önce. İnşa daha kolay olacak. 48 saat öncesine gitsek Lazkiye'deki etnik unsurların ve eski rejim artıklarının oluşturmaya .çalıştığı sıkıntılar var derken 24 saat sonra farklı bir hale dönüşebildi. Hızla da normalleşiyor. Türkiye'nin inanılmaz bir desteği var. Yıkılmış Baas rejiminden sonra yeni otorite şekillenirken çok ciddi katkılar var. Eline çantayı alıp buradan kalkıp Suriye'ye giderek bir şey satamayacak. Suriye açısından ilk önce Dünya ticaret Örgütü'ne dönmek birinci öncelik olmalı. Şuanda Suriye'deki uluslararası yapılanma Türkiye'den dönüyor. Bunlar da Türkiye için çok büyük bir avantaj" dedi.

"Şehrin siyasetçilerinin eşgüdüm ve koordinasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum"

Ankara'da Kayseri lobisinin güçlü olmasının önemine değinen Başkan Akmermer; "Kayseri'deki birçok kurum son ihracat rakamları açısından kendinde bir özeleştiriye başladı. Suriye'deki gelişmelere karşı 'Kayseri iyi değerlendirmeli' çıkışımız biraz karşılık buldu, diğer kurum ve kuruluşlarda da buna karşı bir tetikleme görüyoruz. Gaziantep'te bununla ilgili bir iş zirvesi oldu. Buraya giderken şehrin ekonomi paydaşları olarak gördüğümüz kurumlarla birlikte gittik. Rakamlar üzerinden bu iş bir yere gitmeyecek. Kayseri'nin şapkayı önüne koyup yeniden kontrol etmesi lazım. Kayseri'nin ihracat dönüşümüyle alakalı Kayseri Ticaret Odası güzel bir çalışma hazırladı, bu çalışma eksenini daha da genişleteceğiz inşallah. İsteğimiz şu ki Kayseri'nin siyasetten daha fazla destek alması. El birliği ile bu şehri 3,7 milyar doların üzerine 1 milyar doları nasıl koyabilirin analizini yapması lazım. Şehrin siyasetçilerinin de eşgüdüm ve koordinasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var tabiriyle oluşturmuş olduğumuz Kayseri ortak aklının siyasetçilerimizin de yanında onları destekleyerek Ankara'da çıkarma yapması, Ankara'da Kayseri lobisini güçlü tutması ve sadece bizim ihtiyacımız olan destekleri Kayseri'ye getirme noktasında değil halihazırda Ankara'da var olmamız gerçeğinden hareketle bir araya gelmeleri bu işi de zengin kılacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AKİB'i hazmedemiyorum, kendi birliğimiz olmalı"

Ticareti 6 bin yıl öncesinden genlerinde taşıyan bir şehir olan Kayseri'nin Akdeniz İhracatçılar Birliği altında olmasını hazmedemediğini ifade eden Akmermer; "Yıllar önce dile getirdiğim Kayseri'nin kendi ihracatçılar birliğine sahip olmasını daha da cesurca söylemek istiyorum. Sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri'nin Akdeniz İhracatçılar Birliği altında olmasını ben bir Kayserili olarak hazmedemiyorum. 1 liralık ihracat yapan bir kişi değilim. Böyle bölgesel bir ihracatçılar birliğini Kayseri kurabilir. Bu Niğde'ye de, Nevşehir'e de, Yozgat'a da, Kırşehir'e de ve hatta Sivas'a da tercih ederlerse hizmet verebilecek boyutta bir ihracatçılar birliğinin çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Kayseri'ye kurulacak bir ihracatçılar birliğinin yıllık bütçesinin 150 milyondan aşağı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Enflasyonunun temel sebebi ahlak"

Enflasyonun asıl sebebinin ahlak olduğunu da vurgulayan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer; "Şuanda enflasyonla açıklanamayacak bir fiyat dezenformasyonuyla karşı karşıyayız. Gıda sektörünün içinde olan bir insanım, dünya borsalarına bakıyorum yerinde sayma hatta geriye gitme var. Devletin denetim mekanizmaları bu noktada yeterli değil. Buradaki en büyük problem ahlak. Etin kilosu ne kadar? En kral et 600-700 TL. Bakıyorsunuz bir menüdeki 50-100 gram etin fiyatına. Kira deyin, işçilik deyin hepsini koyalım da bu millet yiyor diye bu kadar da vicdansızlık yapılmaz. Enflasyon açısından da doğru işler yapılıyor aslında, inşallah sonuç verir. Ahlak için hepimizin özüne dönmesi gerekiyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İhracatçı Birliği Kurulmalı - Son Dakika

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