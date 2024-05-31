Kayseri Kariyer Konferansları Projesi İşverenlere Yönelik Faaliyetler Konulu Sunum Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Kariyer Konferansları Projesi İşverenlere Yönelik Faaliyetler Konulu Sunum Gerçekleştirildi

Kayseri Kariyer Konferansları Projesi İşverenlere Yönelik Faaliyetler Konulu Sunum Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele 'İşverenlere Yönelik Faaliyetler' konulu sunum gerçekleştirildi. Konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

31.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kariyer Konferansları projesi çerçevesinde personele Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak tarafından 'İşverenlere Yönelik Faaliyetler' konulu sunum gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentte üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturan, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkanı sağlayan önemli bir projesi olan Kayseri Kariyer Merkezi, proje kapsamında birçok çalışma düzenliyor. Kayseri Kariyer Konferansları projesi çerçevesinde, personele 'İşverenlere Yönelik Faaliyetler' konulu sunum gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

" Türkiye'ye örnek bir fuar yapmanın gururunu hep beraber yaşadık"

Kayseri Kariyer Merkezi olarak eğitim çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, şunları söyledi:

"Biz Kayseri Kariyer Merkezi adı altında işverenle iş arayanları buluşturma noktasıyız. İddialı olacak ama Türkiye'de tek ücretsiz hizmet veren ve en kapsamlı kariyer merkezi olmaktan da gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çok yakın zamanda Kayseri Valimiz ve Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımızın himayelerinde bir istihdam fuarı gerçekleştirdik. Burada İŞKUR Müdürümüzün de gerçekten ciddi katkıları oldu. Türkiye'ye örnek bir fuar yapmanın orda gururunu da hep beraber yaşadık. Hakikaten Kayseri, Türkiye'ye örnek olan çalışmaları artarda yapıyor."

"Kayseri Türkiye'ye örnek olan çalışmaları ardı ardına yapıyor"

Öztürk, Kayseri'nin Türkiye'ye örnek olan çalışmaları ardı ardına yaptığına dikkat çekerek, "Dolayısıyla burada binlerce insanı o fuarda buluşturduk ve iş arayanla işverenin diyaloğunu sağladık. Binlerce insanın iş bulmasına vesile olduk. Aynı zamanda firmaların aradıkları nitelikli personelleri bulmalarına vesile olduk. İstihdama katkı sağladık. Emeği geçen başta Sayın Valimiz, Sayın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, İŞKUR, Organize Sanayi ve bizlere destek olan bütün partner kuruluşlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, "Daha nice buna benzer güzel işlerde birlikte olmak dileğiyle. Kariyer Merkezimizde emeği geçen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, daire başkanımıza, müdürlerimize, personel arkadaşlarımıza ve bize inanarak, özel istihdam bürosunun yürütülmesinde de her an yanımızda olan İŞKUR Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak ise 'İşverenlere Yönelik Faaliyetler' konulu personele sunum gerçekleştirdi. Ak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde huzurlarınızdayım. Ortam güzel, ev sahiplerimiz güler yüzlü, sizlerin güzel bir enerjisi var. Samimi ortamda karşılıklı konuşma ile programımızı gerçekleştiririz" dedi.

"Hiçbir belediye ücretsiz yapmaz"

Müdür Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine istihdam fuarı için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yakın zamanda yaptığımız istihdam fuarı için gerçekten Memduh Büyükkılıç başkanımız ile Serdar başkanımız o kadar katkı sağladınız ki, Kayseri uyum içerisinde çalışan bir şehir. Sayın Valimizin başkanlığında hepimiz uyum içerisinde çalışıyoruz, güzel bir fuar gerçekleştirdik. Hiçbir belediye ücretsiz yapmaz ama siz gelen vatandaşlara yemek desteği bile sağladınız, tramvaylar ücretsizdi, Kayseri'nin her noktasından otobüsler kaldırıldı, teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kariyer Konferansları Projesi İşverenlere Yönelik Faaliyetler Konulu Sunum Gerçekleştirildi - Son Dakika

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