Kayseri Kavurması Tescillendi - Son Dakika
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Kayseri Kavurması Tescillendi

Kayseri Kavurması Tescillendi

Kayseri'nin yöresel ürünü kavurma, coğrafi işaret alarak korunmaya alındı. Tescil çalışmaları devam ediyor.

21.11.2024 14:13
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Kayseri'nin yöresel ürünlerinin Kayseri kavurması coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınırken, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış; "Kayseri'nin yöresel ürünlerinin tamamına tescil belgesi almak için gayret içerisindeyiz" dedi.

Pastırması, mantısı ve sucuğu ile meşhur Kayseri'de, yöresel ürünlerden olan Kayseri kavurması da coğrafi işaret alarak koruma altına alındı. Kayseri Ticaret Borsası'nın girişimleri ile coğrafi işaret alan Kayseri kavurması lezzetiyle de ön plana çıkıyor. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış; "Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri'deki bütün yöresel ürünlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kayseri kavurması için coğrafi işaret aldık. Yakın zamanda da Yeşilhisar ay çekirdeği ile ilgili müracaatımız olmuştu. İnşallah ay çekirdeği ile ilgili de tescil belgemizi alacağız. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz her zaman üreticimizin yanındayız. Şehrimizdeki bütün yöresel ürünler noktasında da Kayseri Ticaret Borsası olarak çalışmalarımız var. Memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Şehrimize tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bağlamış: "Bütün farklı ürünlerde bu ürünlere benzer üretim yapılabiliyor. Ancak tescilli olduğu zaman o ürünün bölgeye özel olduğu kanıtlanıyor. Bunun memnuniyeti var. Zaten Kayseri pastırması, kavurması, mantısı ve Türkiye genelinde hem meşhur hem de en iyi üretim Kayseri'de yapılıyor. Bunu da tescil belgeleri ile ifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah Kayseri'nin yöresel ürünlerinin tamamına da tescil belgesi almak için gayret içerisindeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kavurması Tescillendi - Son Dakika

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