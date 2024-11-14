Kayseri Model Fabrika Ödül Töreni Yapıldı

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Kayseri Model Fabrika Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni'nde konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; "Kayseri Model Fabrikamız, ülkemizin en başarılı Model Fabrikalarından birisi oldu" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

"Kayseri Model Fabrikamız, ülkemizin en başarılı Model Fabrikalarından birisi oldu"

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Kayseri Model Fabrika projesi bizim önümüze ilk geldiğinde, ilk yaptığımız toplantıda Model Fabrika sürdürülebilir olur mu diye istişare ettik. Sanayi odamızın başkanı ile söylediğimiz bir tek şey vardı. Biz bu projeye 'inanıyoruz' dedik. Bizim insanlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz gelenekçi bir yapıya sahip olsalar da; değişime, dönüşüme açık, inovasyona önem veren iş insanları. Onlar da buna inanır, bu proje de başarılı olur diye yola çıktık. Üretimde, kaynakların verimli kullanılması büyük önem kazandığını hep vurguladık. Üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, verimliliğin artırılması gerektiğini de hep vurguluyoruz. Devir tasarruf devri. Bu noktada da Model Fabrikamızın hizmetlerini sunduğu yalın üretim, dijital dönüşüm unsurlarının hem imalatta verimliliği artırdığını hem de işletmelerimizin rekabetçiliğini artırdığını görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, 2020 yılı Ocak Ayında kurduğumuz Kayseri Model Fabrikamız, ülkemizin en başarılı Model Fabrikalarından birisi oldu. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bizler model fabrika ile kar etmeyi değil, işletmelerimize kar ettirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada, sanayimizin başarılı projelerini kutlamak, firmalarımızın gösterdiği çaba ve başarıları ödüllendirmek için bir aradayız. Kayseri Model Fabrikamız şehrimizin ve hatta Türkiye'nin birçok ilinde sanayi ve ticaret potansiyelini artırmak için sürekli çalışıyor; hizmet ettiği her bir firmamızın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini destekleyen girişimlerde öncü bir rol üstleniyor. Sürekli iyileştirme, bir işletmenin yalnızca bugünkü başarısı değil, gelecekte de güçlü kalabilmesinin anahtarıdır. Bugün burada, bu vizyonu benimsemiş 11 firmamızın başarı hikayelerini ve onların sektöre kazandırdığı yenilikçi projelerin taçlandırılmasına şahitlik edeceğiz. Her bir proje, sadece firmalarımıza değil, Kayseri'nin sanayi ve ticaret dünyasına da örnek olacak niteliktedir. Bu tür çalışmaların, ilimizin rekabet gücünü daha da artıracağına gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Ödül adayı tüm firmalarımızın bizim bu değerlendirme sürecimizin dışında pek çok başarılı işleri var ve saygıyı hak ediyor" diyen Gülsoy; "Şunu özellikle vurgulamak isterim; bu ödül süreci firmalarımızı tüm çabalarını ödüllendirmiyor. Ödül adayı tüm firmalarımızın bizim bu değerlendirme sürecimizin dışında pek çok başarılı işleri var ve saygıyı hak ediyor. Bu ödül süreci, sadece bir iyileştirme projesi ile başvurmuş firmamızın ödül kriterleri çerçevesinde projesinin detaylarına odaklanmış durumda. Bugünkü ödüller bu çalışmalara birer teşekkür mahiyetinde olacaktır. Dolayısıyla ödül adayı tüm firmalarımız övgüye ve teşekküre layıklar. Bu yönü ile değerlendirme ekibimizin çok hassas davrandığını biliyorum. Onların tek beklentisinin de adaletli bir süreçten geçildiğinin bilinmesidir. Bildiğiniz gibi ödül sürecinde büyük ölçekli işletmelerimizle beraber KOBİ'lerimi de yer aldı. Büyük ölçekli işletmelerimizle kıyasladığımızda KOBİ'lerimizin çalışmalarına artı 5 puan verilmesinin uygun olduğu görüldü. Bugün ödüllendirilecek olan firmalarımızı ve projelerini gönülden kutluyor, projelerde emeği geçen her bir çalışana tebriklerimi iletiyorum. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Model Fabrika olarak sanayimizin daha güçlü bir geleceğe ilerlemesi adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik anlamda sanayicimiz zor bir yıl geçirdi"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise; "Ekonomik anlamda sanayicimiz zor bir yıl geçirdi. Olumsuz gelişmeler zaman zaman hepimizi endişelendirdi. Ancak buna rağmen 3. çeyrek sonu itibariyle ihracat rakamlarımıza bakacak olursak; Eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,18'lik artışla Kayseri'nin ihracatı yaklaşık 314 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre ilk 9 aylık değişim yüzde 3,87 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık değişim ise yüzde 2 oranında artarak 3.7 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlarla sanayicimiz her halükarda umut vermeye, umut olmaya devam ediyor. Firmalarımız iyileştirme projesi yapmaya devam ediyor. Programın birinci oturumunda sizlerle paylaşılan projeler hepimize ilham verdi. Sanayicimizin ne olursa olsun enerji ve motivasyonunu kaybetmeyeceğinin örneklerini sundular. Takdir edersiniz ki iletişimin temel unsuru anlamak, anlaşılmaktır. Başarılı bir iletişimin olmazsa olmazı ise teşekkür edebilmeyi, takdir edebilmeyi bilmektir. Sosyal onay, dolayısıyla alkışlanmak, marifetin iltifata tabi olmasının bir çıktısıdır. Bu yaklaşımın sonuçlarından biri olmak üzere bildiğiniz gibi Kayseri Sanayi Odası olarak Sanayi Gecesi düzenliyor, ihracatta, üretimde vb. kategorilerde başarılı sanayicimizi tebrik ediyor, çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Aslında KMF Sürekli İyileştirme Ödülleri de benzer bir yaklaşımla gelişti. Model Fabrikamızdan hizmet alsın ya da almasın sürekli iyileşme adına projesi olan firmalarımıza teşekkür edelim ve diğer sanayicimize de ilham vermesi için projelerini görünür kılalım istedik. Bu anlamda Kayseri Model Fabrika bünyesinde kurulan Yalın Elçileri Platformu, yaklaşık bir yıllık bir çalışmadan sonra, ödül sürecini çok başarılı bir sistematikle yönetim kurulumuza sundu. Yönetim kurulu olarak çok yakinen gördük ki, özellikle puanlama sistematiğinde arkadaşlarımız çok hassas davrandılar ve adaleti sağlamak için yoğun çaba sarf ettiler. Ancak kendilerinin müsterih olmasını isterim, keza bugün burada bir arada olan ödül adayı 11 kurumumuz da aslında hepimizin gözünde, gönlünde ödül sahibidir. Önemli olan bu platforma katılarak, programımıza değer katmak ve bu ortamdan faydalanmaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar da, "Ödül bu işin biraz daha tamamlayıcı tarafı. İlham, teşvik tarafı. Onun için ben bu etkinliği düzenleyenleri, emeği olanları kutluyorum. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayseri birçok konuda Türkiye'ye model çalışmalar yapıyor"

Kayseri'nin model fabrikada önde gelen illerden olduğunu söyleyen Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, "Valimizle bütün ortamlarda hep bir Kayseri modelinden bahsediyoruz. Kayseri birçok konuda Türkiye'ye model çalışmalar yapıyor. Biz model fabrika ile ilgili buradayız ama ben gelmeden önce de sormuştum; Türkiye'deki en önde gelen illerden biri Kayseri. Çünkü bu ilin mayasında farklı bir şey var, yani çok gizemli bir şehir. Gelmeden model fabrikanın vizyonu ve misyonuna bakayım dedim. 6 değer gördüm orada. Bu değerlerin içerisinde 'Ülkeye Adanmışlık' diye bir değer dikkatimi çekti. Ben özellikle adanmışlığı vurgulamak istedim. Ben bugün katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yarışmada başarılı olan firmalara ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ