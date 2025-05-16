Kayseri Mutfağı "KAYTUR Ev Yemekleri" adıyla yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYTUR A.Ş. tarafından işletilen Kayseri Mutfağı, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde büyük ilgi gören Kayseri Mutfağı, artık "KAYTUR Ev Yemekleri" adıyla misafirlerini ağırlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan kenti gastronomi merkezi yapmak için çalışmaları sürerken, Büyükşehir KAYTUR A.Ş. restoranları da lezzette çıtayı yükseltiyor. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Kayseri Mutfağı, artık KAYTUR Ev Yemekleri olarak lezzet tutkunlarına yenilenen yüzüyle hizmet verecek.

KAYTUR Ev Yemekleri, mercimek çorbası ve yayla çorbası olmak üzere iki çorba çeşidi, tereyağlı pirinç pilavı ve iç pilav olmak üzere iki pilav çeşidi, patates püresi, yoğurtlu makarna ve salça soslu makarna olmak üzere üç makarna çeşidi, taze fasulye ve türlü yemeği olmak üzere iki sebze yemeği çeşidinin yanı sıra su böreği, içli köfte, kuru fasulye (kaburgalı), nohut (kaburgalı), patlıcan ve biber dolması, etli yapsak sarma, kadın budu köfte, fırında special tavuk but, tavuk sote, terbiyeli tavuk, İzmir köfte, kıyma sote, patlıcan kebabı, acılı güveç, sac kavurma, testi kebabı ve kuzu tandır (iç pilavlı) olmak üzere 17 ana yemek çeşidi ile ev yemeklerinin özlemini duyanlara anne eli değmiş gibi lezzetler sunuyor. KAYTUR Ev Yemekleri, misafirlerine tatlı çeşitleri olarak ise fırın sütlaç, ev baklavası ve kabak tatlısı lsunuyor. Lezzetin yanı sıra samimi atmosferde kendini evinde gibi hissedecek KAYTUR misafirleri, aile sıcaklığında bir ortamda doyurucu ve sağlıklı yemeklerle öğle ya da akşam yemeklerini keyfe dönüştürecek. - KAYSERİ