Kayseri şehitleri 7. yıldönümünde anıldı

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin ise gazi olduğu terör saldırısının 7. yılında şehitler; saldırının meydana geldiği durakta düzenlenen programla anıldı. Anma programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Hainliklerle, arkadan hançerlemelerle bu ülkeyi hala bölmek isteyenler varsa onların akıllarına şaşıyorum. Vatanı, memleketi, bayrağı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl böleceksiniz?" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 asker şehit, 54 askerde gazi olmuştu. Saldırının 7. yıldönümünde Şehit Komandolar Durağı'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Adnan Sezgin; "Bugün 7. senesinde kutsal vatanın her karışında binlerce yıldır verdiği güçle düşmanların karşısında sıradağlar gibi dizilen, gencecik bedenlerini siper eden, canlarını feda, ruhlarını armağan eden, toprağa düşen gençlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Milletimizin binlerce yıldır var oluşunun ana unsuru hiç kuşkusuz vatanseverler, gerektiğinde savaşan, gerektiğinde koruyan, gerektiğinde yakaran kutlu analar baş roldedir. Evladını askere gönderirken elini kınalar, o kınalı kuzuları doğuran analar; kendi kahramanlıklarına tarih boyunca şahit olmaktayız" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise "7 yıl önce bugün illerimizin farklı illerinden gelerek vatani vazifelerini yapmakta olan kahraman Mehmetçiğimizin çarşı iznine çıkmak için binmiş olduğu halk otobüsüne haince düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştı. Kayserimizde meydana gelen bu hain olayın ardından tam 7 yıl geçti. Bugün burada yüreklerimizi yakan elim olayı kınamak, vatan için kan akıtan kahramanlarımızı anmak için toplandık. Hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde hala tazeliğini korumaktadır. Bilindiği üzere hain saldırının davası Kayseri'de görülmüştü. Biz dernek olarak süreci yakından takip edip, bütün duruşmalara katıldık. Arzumuz bu eli kanlı hainlere hak ettikleri idam cezası verilmesiydi. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiler. İnşallah girdikleri o deliklerden leşlerinin çıktığı günleri de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz"

Kayseri 1. Komando Tugayı'nın terörle mücadelede etkin bir rol oynadığını sözlerine ekleyen Başkan Yavuz; "Terörle mücadelede ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde etkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugayımız her zaman gurur tablomuz olmuştur. 'Girilemez' denilen her noktada hainlerin inlerine girip teröristlere göz açtırmayan komandolarımız terörle mücadelede canla, başla görev yapmaktadır. Vatan hainlerine vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatanı, memleketi, bayrağı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl böleceksiniz?"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, yas tutmak için değil meydan okumak için geldiklerini kaydederek; "Aradan belki yıllar geçiyor ancak onların acıları hala bizim için taze. Bizler Müslüman bir milletiz. Biz, onların ölmediğine inanırız. Öyledir de. Müslüman Türk Milleti; binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu toprakları vatan yaptı ve ödemeye devam ediyoruz. Hayret ettiğim şey şu; hainliklerle, arkadan hançerlemelerle bu ülkeyi hala bölmek isteyenler varsa onların akıllarına şaşıyorum. Vatanı, memleketi, bayrağı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl böleceksiniz? 7 yıldır buraya geliyorsunuz. 70 yıl geçse de aslında buraya bir yas tutmak için değil, bir meydan okumak için geliyorsunuz. Buradan haykırıyoruz; hangi hainlikleri yaparsanız yapın bu milleti bölemeyeceksiniz. Burası bizim için bir durak değil; Çanakkale'de 'dur yolcu' diyor ya, burası da Kayseri için 'dur yolcu" dedi.

Kırşehirli Şehit Yunus Emre Duran'ın Babası Mahmut Duran da, "O şerefsizler hiçbir zaman için yaşayamaz. Sadece kendilerini umutlandırırlar, farenin deliğinden çıktığı gibi çıkar geri kaçarlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, Şehit Komandolar Durağı'na karanfil bıraktı. Okunan Kuranı Kerim ve yapılan duaların ardından anma programı sona erdi. - KAYSERİ